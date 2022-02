La biathlonienne Emma Lunder se signale au sprint et se qualifie à la poursuite

La biathlonienne Emma Lunder a tout donné sur la piste, vendredi, et s’est classée 32e du sprint de 7,5 km aux Jeux olympiques de Pékin. La Canadienne participera ainsi à la poursuite dimanche, où les 60 premières se retrouveront.

Lunder est la seule représentante de l’unifolié à avoir décroché son billet pour l’étape suivante. La tâche n’a cependant pas été de tout repos puisqu'elle a dû puiser dans ses réserves pour arriver à ses fins.

Après avoir connu un bon départ sur le sinueux parcours du Centre national de biathlon de Zhangjiakou, les choses se sont gâtées pour la Canadienne.

Elle a d’abord été parfaite au tir couché, mais a raté une cible à son passage en position debout. La Britanno-Colombienne a dû effectuer une boucle de pénalité, avant de reprendre son chemin vers la ligne d’arrivée.

Lunder, qui participe à ses deuxièmes Jeux olympiques, a ensuite eu à affronter plusieurs portions techniques de la piste. Elle a finalement pu souffler après un effort de 22 min 47 s 6/10.

Ses coéquipières Megan Bankes, Sarah Beaudry et Emily Dikson ont quant à elles raté le seuil de qualification pour la poursuite.

Malgré trois pénalités au tir, Bankes a enregistré la meilleure performance du lot avec une 77e place. Beaudry (2 pénalités) et Dickson (3 pénalités) ont suivi en 80e et 81e positions, dans l’ordre.

Marte Olsbu Roeiseland au sommet

Il fallait une course sans faute pour espérer monter sur le podium de ce sprint disputé en altitude et sur une neige des plus abrasives. C’est ce qu’a réalisé la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland pour être couronnée championne.

Marte Olsbu Roeiseland, qui avait été médaillée d'argent au sprint à Pyeongchang, s'est écroulée au sol après avoir franchi l'arrivée. Photo : Associated Press / Kirsty Wigglesworth

Celle qui avait remporté la médaille de bronze au 15 km a été parfaite durant ses deux passages au tir et a conclu le parcours en 20:44,3.

La Suédoise Elvira Oeberg (+30,9 s) a été décorée d’argent, tandis que l’Italienne Dorothea Wierer (+37,2 s) est montée sur la troisième marche du podium.