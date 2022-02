Olivier Léveillé s’invite parmi les 30 premiers, Iivo Niskanen dans une classe à part

Léveillé, qui s’est récemment classé 31e au skiathlon, a poursuivi sur sa lancée sur le parcours pentu des Jeux olympiques de Pékin.

Après avoir connu un excellent départ, le Sherbrookois a pu maintenir un bon rythme, en dépit des effets de l’altitude. Il s’est battu jusqu’à la toute fin pour conclure la distance en 40 min 52 s.

Ç’a bien été en général. Je suis bien parti et j’ai été constant tout au long de la course. Des fois, en altitude, on sent qu’on est toujours pris dans la même vitesse, mais elle était assez rapide aujourd’hui, alors c’est bon pour moi , a dit l'athlète de 20 ans.

« J’ai respiré à mon plus fort pendant 40 minutes! En altitude, on ne réussit pas à récupérer aussi bien et on paye toujours en fin de course. » — Une citation de Olivier Léveillé

Ses compatriotes Rémi Drolet et Antoine Cyr ont suivi non loin derrière, respectivement en 33e et 37e places.

Je voulais me reprendre et c’était une belle amélioration quand je compare à mes autres épreuves, a indiqué Drolet, auteur d'un temps de 41:07,7. Je combats encore la fatigue et je me sentais plus ou moins bien aujourd’hui. Je pense que j’ai fait une bonne course dans les circonstances.

Rémi Drolet avait pris le 57e rang du skiathlon et n'avait pu se qualifier pour la phase éliminatoire au sprint libre plus tôt cette semaine. Photo : Getty Images / Maja Hitij

Antoine Cyr souhaitait lui aussi se racheter après des prestations en deçà de ses attentes depuis le début de ses premiers Jeux olympiques. Le Gatinois de 23 ans n'a toutefois pas connu la performance espérée avec un chrono de 41:17,7.

« J’aimerais dire que je me suis bien repris aujourd’hui, mais malheureusement, ce n’est pas le cas. Mon corps ne répond pas bien et je pense que j’ai raté un petit quelque chose dans la préparation. On a fait tout ce qu’on pouvait, alors c’est un peu décevant. » — Une citation de Antoine Cyr

Niskanen, d’un bout à l’autre

Le trio canadien a ensuite pu observer les favoris lutter pour l’obtention du titre olympique.

Le Suisse Dario Cologna, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo et Alexander Bolshunov, du ROC, étaient parmi les plus attendus à l’arrivée, mais c’est plutôt un Finlandais qui a triomphé au terme de la course.

Livo Niskanen était dans une classe à part au 15 km classique. Photo : Associated Press / Alessandra Tarantino

Quelques jours après avoir reçu le bronze au skiathlon, Niskanen a survolé la piste et a bouclé la course en 37:54,8.

Il a du même coup remporté sa troisième médaille d’or olympique, une deuxième en individuel, après celle au 50 km départ groupé à Pyeongchang en 2018.

Qui plus est, le fondeur de 30 ans a fait les choses en grand.

Il a inscrit le temps de référence à chacun de ses passages et a conclu avec une avance de 23,2 s sur Bolshunov, 2e du jour. De son côté, Klaebo (+37,5 s) est monté sur la troisième marche du podium.

Dario Cologna, qui visait un quatrième titre olympique de suite au 15 km classique, a finalement pris le 44e échelon, avec près de quatre minutes de retard sur le vainqueur.