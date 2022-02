Marie-Michèle Gagnon perce le top 15 au super-G, Lara Gut-Behrami intouchable

La Québécoise a connu un excellent départ, mais n’a pu maintenir la cadence jusqu’au bas de la piste. Elle a perdu du rythme dans la section sinueuse située en milieu de parcours et a complété l’épreuve en 1 min 14 s 65/100.

Je suis assez contente de ma performance, même si ce n’est pas un gros résultat. Je pense que j’aurais pu faire mieux dans certaines parties, mais je suis quand même fière de ma course , a lancé d’entrée de jeu l’athlète de Lac-Etchemin, qui termine à 1,14 s de la 1ere place.

« C’était un parcours assez facile et la course était très serrée. Une seconde derrière la gagnante, c’est une très petite marge. » — Une citation de Marie-Michèle Gagnon, 14e du super-G féminin

La représentante de l’unifolié espère profiter de la confiance acquise pour grimper de quelques échelons au classement de la descente féminine qui aura lieu mardi.

Je me suis très bien sentie sur la piste aujourd’hui et je veux bâtir sur ça. J’ai manqué de constance toute la saison en super-G, mais j’ai eu de très bons feelings, alors c’est bon pour la suite. J’ai bien hâte à la prochaine course! a-t-elle conclu.

Aussi de cette épreuve, l’Ontarienne Roni Remme (+2,27 s) a quant à elle fini 24e, et ce, en dépit d’une fracture à une main survenue plus tôt dans la journée.

Malheureusement, j’ai frappé ma main contre une porte à l'entraînement. J’ai été retardée et j’ai dû me préparer rapidement pour prendre le départ. J’ai réussi à m’y rendre, mais ça m’a définitivement dérangée pendant ma course , a commenté la Canadienne qui prend part à ses deuxièmes Jeux à Pékin.

Roni Remme a eu du mal à cacher sa déception à l'issue de sa course. Photo : Associated Press / Luca Bruno

Un triomphe signé Lara Gut-Behrami

Septième skieuse du jour à prendre place dans le portillon de départ, la Suisse Lara Gut-Behrami n’a laissé aucun doute sur ses intentions de monter sur la plus haute marche du podium.

La championne du monde en titre de cette épreuve a connu un bon départ et a négocié avec justesse les nombreuses courbes du parcours. Elle a conservé sa vitesse pour boucler une course sans faute avec un chrono de 1:13,51.

Lara Gut-Behrami avait terminé au pied du podium du super-G féminin aux Jeux de Pyeongchang. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

L’athlète de 27 ans, qui avait raflé le bronze au slalom géant quelques jours plus tôt, s’est ensuite installée au bas du parcours pour observer ses rivales s’élancer à leur tour sur la piste du Centre national de ski alpin de Yanqing.

Au bout du compte, aucune des 37 skieuses restantes n’est parvenue à s’approcher de Gut-Behrami, qui a pu célébrer la troisième médaille olympique de sa carrière, sa première d’or.

Elle a été accompagnée sur le podium par sa compatriote Michelle Gisin (+0,3 s), 3e du jour, et par l’Autrichienne Mirjam Puchner (0,22 s), décorée d’argent.

Grande favorite pour l'emporter, l’Italienne et meneuse au classement de la Coupe du monde, Federica Brignone, a connu une sortie difficile et pointe au 7e rang avec un retard de 0,66 s sur Gut-Behrami.