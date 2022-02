Ayumu Hirano champion de demi-lune, Shaun White tout juste à court

Un face-à-face similaire à celui des X Games d’Aspen, en janvier dernier, où Scotty James avait eu le dernier mot.

James était provisoirement en tête grâce à ses 92,5 points récoltés en deuxième manche. Le planchiste n’a pas réussi à consolider son triomphe en fin de compétition et sa chute a ouvert la voie au représentant du Japon, médaillé d’argent à Sotchi et à Pyeongchang. Dernier athlète à dévaler la pente, Ayumu Hirano a offert la meilleure performance de toute la finale et a reçu 96 points.

Le représentant du Japon a notamment retenu l'attention avec un triple cork réussi à chacune de ses descentes. Il est le seul athlète à avoir effectué cette manoeuvre en compétition et c'est ce qui a fait la différence.

« Ça fait longtemps que je vise cette médaille et c’est un rêve que je réalise enfin! » — Une citation de Le médaillé d'or Ayumu Hirano

Scotty Hames a pris le deuxième rang, suivi de près par le Suisse Jan Scherrer, qui en a surpris plus d'un avec ses 87,25 points.

Le chant du cygne d’une légende

Force est d’admettre que l’Américain Shaun White a fait de l’ombre à ses compétiteurs lors de cette épreuve. Tous les yeux étaient rivés sur le triple médaillé d’or olympique et détenteur de 23 médailles aux X Games, qui avait annoncé qu’il prendrait sa retraite après les Jeux de Pékin. Fidèle à son habitude, White a lutté pour le podium en grande finale et est atterri tout juste à côté avec 85 points. Il avait également dû se contenter de la 4e place à Sotchi, ce qui l'avait incité à repousser sa retraite de quelques années.

« Je voulais juste tout donner et réellement profiter de chaque moment. Ce n’était pas nécessairement une question de gagner ou de finir sur le podium. C’était juste d’en tirer du plaisir. » — Une citation de Le planchiste américain Shaun White

Sa prodigieuse carrière s’est soldée avec une chute à sa dernière descente. Quatrième avant d’entreprendre cette ultime prestation, il a raté sa deuxième manœuvre et n’a pu compléter sa routine. Compétiteurs et spectateurs ont tout de même acclamé le champion pour lui rendre hommage, lui qui s’est avéré être l’image de son sport durant plus d’une décennie. Shaun White, qui a récemment effectué un retour après une pause de trois ans, a participé à ses cinquièmes Jeux olympiques.

J’aurais aimé que ma dernière descente soit meilleure, j’aurais voulu frapper fort et monter sur le podium, mais quatrième, ce n’est pas mauvais. Je suis fier de l’héritage que je laisse.

Il estime que la performance d'Ayumu Hirano illustre bien ce legs qu'il laisse en demi-lune. Shaun White avait tenté le triple cork en 2013 et a inspiré la jeune génération au fil du temps, qui n'a jamais cessé de progresser.

Seul planchiste canadien inscrit à cette épreuve, Liam Gill avait été stoppé en qualifications, mercredi. Il s’était alors classé 23e avec un pointage de 16,75.