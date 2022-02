Médaille d’argent pour Éliot Grondin : une famille fière de son champion

Réunis dans le salon de la maison familiale de Sainte-Marie de Beauce, les proches d’Éliot Grondin — son père Jean-Francis Grondin, son grand-père Denis Turcotte et sa mère Mélanie Turcotte —, se sont repassés jeudi matin la descente argentée, sans le brouhaha du rassemblement nocturne de la veille.

Quelques heures après la course, la fébrilité avait laissé sa place à une très grande fierté. Les émotions étaient toutefois encore à fleur de peau.

L'émotion était dans le tapis, effectivement. Ça prenait le photo finish, à l'arrivée. On ne le savait pas! Tout est trop vite. On était très contents de finir à 0,2s d'Alessandro Haemmerle, qui est le meilleur au monde, selon moi. [Éliot] était vraiment content, on est fiers , a raconté Jean-Francis Grondin.

La famille d'Éliot Grondin, son père Jean-Francis Grondin, son grand-père Denis Turcotte et sa mère Mélanie Turcotte, revoient pour la première fois la descente argentée de leur champion. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Pour la mère d’Éliot, la vue de son fils exultant de joie au terme de sa performance olympique avait une signification toute particulière.

Moi, ma plus grande fierté, au-delà de la médaille, c’est le plaisir qu'il avait à courser. Entre les courses, on le voyait et il avait l'air d'avoir juste du fun. C’est vraiment ça, comme maman, qui me rend fier. Il faut qu’il fasse ça pour s’amuser. Il a commencé parce que ça lui faisait plaisir et c'est ça qu'il montrait à l'écran , a raconté Mélanie Turcotte, qui attend son champion à la maison, mardi.

Le plaisir éprouvé par Éliot Grondin sur les parcours de snowboard cross n’a toutefois d’égal que l’effort qu’il investit dans sa discipline, selon sa mère.

« Il travaille fort. Tous les petits détails, il ne laisse rien de côté. Il le fait avec passion. Moi, je ne le ferais pas. Il ne saute pas un matin. Tente, tente pas. Il sait que c'est payant au final de donner son 150 %. » — Une citation de Martine Turcotte, mère d'Éliot Grondin

Éliot Grondin reçoit sa médaille d'argent remportée à l'épreuve de snowboard cross des Jeux de Pékin. Photo : AP / Frank Augstein

Une carrière d’athlète amateur, c’est beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de sacrifices. C’est ce que son père Jean-Francis avait en tête, en voyant l'athlète de 20 ans, qui avait conclu la même épreuve en 36e position à PyeongChang en 2018, célébrer sa médaille d’argent, jeudi.

Juste pour son social, ses amis. Il ne peut pas les voir à la même fréquence que s'il ne faisait pas de sport d'élite. C’est quand même beaucoup de sacrifices… a-t-il laissé entendre.

Éliot Grondin passe le fil d'arrivée de l'épreuve de snowboard cross des Jeux de Pékin. Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Mais le rêve olympique était bien ancré. Éliot Grondin avait 9 ans quand, à la télé communautaire de Sainte-Marie, il a évoqué pour la première fois ce rêve olympique. On voit qu’il était déjà prêt. Il l’avait dans le coeur , s’est rappelé son grand-père Denis.

Effectuant des descentes debout dans une soucoupe à l’âge de 4 ans, le petit Éliot avait été victorieux à sa première compétition de snowboard cross à Stoneham, à l’âge de 8 ans. Par la suite, il n'a jamais cessé de glisser dans les traces de son idole, l’Américain Shaun White, attirant notamment l’attention parce qu’il courait contre des plus vieux que lui.

Devant tant de succès, une entreprise de Sainte-Marie, Kalia, a décidé d’appuyer Éliot Grondin dans la poursuite de son rêve olympique, dès 2015.

Ç’a commencé avec son père qui travaille chez nous et qui nous a parlé du sport de son fils et dans lequel il voyait un grand rêve d’aller aux jeux olympiques. Donc il nous a demandé d’être partenaires avec lui. C’est comme ça que ç’a commencé. On l’a toujours appuyé depuis ses tous débuts, dans le fond. L’histoire commence avec la famille , a raconté jeudi Marie-Josée Raby, directrice marketing et affaires numériques chez Kalia.

Marie-Josée Raby, directrice marketing et affaires numériques chez Kalia, entreprise commanditaire d'Éliot Grondin Photo : Radio-Canada

Cette décision, l’entreprise beauceronne ne l’a jamais regrettée. Elle entend d'ailleurs poursuivre cette association pour de nombreuses années à venir.

« Éliot a livré des performances aux Jeux qui sont exceptionnelles. Et franchement, il nous a fait vivre de belles émotions aussi avec son arrivée qui était très serrée avec le concurrent de donc avec l’Autriche. Nous, on est vraiment super fiers d’encourager un jeune qui vient d’ici, un jeune de la région, un jeune aussi talentueux et performant qui’Éliot. Ça nous rend excessivement fiers. » — Une citation de Marie-Josée Raby, directrice marketing et affaires numériques chez Kalia

Signet remis aux commanditaires du jeune Éliot Grondin Photo : Radio-Canada / Photomontage

Ce genre d’appuis dans la communauté sont essentiels à la progression d’un athlète d’élite. Éliot était encore un enfant, lorsque Grand-papa Denis avait d’ailleurs fait faire un signet pour remettre à ses commanditaires afin de les remercier. On pouvait y lire : Merci de croire en moi… Mon rêve, les Olympiques!

À peine quelques années plus tard, il est finalement arrivé à destination.