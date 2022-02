Marie-Michèle Gagnon soutenue par des partisans du monde entier

Originaire de la France, Lionel Agoutin suit de très près les activités de la skieuse de 32 ans. Il se déplace à travers le monde entier pour assister aux courses d'envergure. Depuis 2015, Lionel Agoutin partage sa passion avec des amateurs de ski alpin des quatre coins de la planète.

Grâce au site web Alpine Ski World Cup Fan Community (Nouvelle fenêtre) qu'il a créé, les passionnés se donnent rendez-vous sur le circuit de la Coupe du monde pour encourager les athlètes.

Tout le monde aime le ski dans notre groupe, tout le monde aime les émotions qui sont partagées par les coureurs de toutes les nationalités , explique le pilote d'avion à la retraite.

« Ma passion, c'est le ski et je veux la partager avec tous les gens qui veulent supporter les athlètes. » — Une citation de Lionel Agoutin

Même s'il soutient tous les skieurs, Lionel Agoutin appuie surtout les Canadiens, dont Marie-Michèle Gagnon. Quand on a rencontré Marie-Michèle, on est carrément tombé amoureux de tout ce qu'elle représentait, et elle représentait tout ce qu'on avait envie de supporter , souligne-t-il au micro de Première heure.

Lionel Agoutin (en bleu) et d'autres partisans encouragent Marie-Michèle Gagnon. Photo : Lionel Agoutin

Comme la plupart des compétitions ont lieu en Europe, très peu de partisans canadiens ou américains ont la chance de se déplacer. C'est pourquoi le passionné de ski alpin tenait à lancer ce concept. Même quand [les skieurs ne sont] que deux ou trois sur une coupe du monde d'une [même] nationalité, [...] quand on se déplace, on a l'impression d'avoir une grande équipe de fans , dit-il.

Au fil des ans, Lionel Agoutin a développé des affinités avec Marie-Michèle Gagnon et sa famille. Quand on supporte les Canadiens depuis Paris, alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas venir, ça crée de gros liens et ces liens sont de plus en plus forts . Il communique d'ailleurs régulièrement avec la Québécoise.

Des milliers de dollars en banderoles

En plus d'assister à la plupart des compétitions mondiales de ski alpin, Lionel Agoutin produit des banderoles aux couleurs du drapeau canadien qu'il distribue aux spectateurs. C'est très lourd. On prend des bagages supplémentaires, on sélectionne les compagnies aériennes en fonction des prix qu'ils nous font sur les bagages , explique-t-il.

Le passionné de ski alpin estime débourser entre 5000 et 8000 dollars par année en banderoles. Il admet ne pas regarder combien il dépense, tellement les émotions qu'il vit sont fortes.

L'idée derrière la distribution des banderoles est d'appuyer les athlètes, mais surtout de transmettre la passion du ski alpin aux générations futures.