La famille Fontaine, héros de la première médaille du Canada en 20 ans

C'est que les autres protagonistes de cette consécration olympique, Marion Thénault, de Sherbrooke, et Lewis Irving, de Québec, s'entraînent tous régulièrement au centre du Lac-Beauport, sous la férule de Nicolas Fontaine, lui-même ex-médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'Albertville, en 1992, et membre de la célèbre Québec Air Force.

Hommage au père

Tout souriant dans les minutes après avoir accompli l'exploit, le fils Fontaine a rendu publiquement hommage au père. Miha a notamment souligné sur les ondes de Radio-Canada qu'il portait les gants de Nicolas en son honneur durant l'épreuve de ce matin.

Je suis vraiment fier de les porter et de pouvoir poursuivre la tradition de la famille Fontaine en ski acrobatique. Ça fait 30 ans qu’il a gagné sa médaille d’argent à Albertville. Là, une médaille de bronze avec un bel événement comme ça, tout le monde sautait bien, je suis vraiment content , a déclaré Miha, recrue dans l'équipe canadienne.

Hassoun Camara avec Nicolas et Miha Fontaine lors d'une entrevue en juin dernier. Photo : Radio-Canada / Pascal Ratthé

Une conquête majeure pour le programme

Pour Nicolas Fontaine, cette médaille signifie beaucoup dans son coeur de père, mais aussi pour tout le programme qu'il s'évertue de maintenir bien vivant depuis des années au Québec.

La dernière fois que des skieurs acrobatiques sont montés sur un podium, c'était les Canadiennes Veronica Brenner et Deidra Dionne à Salt Lake City, en 2002.

Ça fait très longtemps. [Cette médaille] était longuement attendue pour notre programme. On sait qu'au Canada, ce n’est pas évident pour notre discipline. Le sport est beaucoup financé au nombre de médailles que tu peux remporter. On est content pour le Canada, mais pour le ski acrobatique, c'est énorme , a souligné Nicolas Fontaine jeudi à l'émission matinale Première heure.

Lewis Irving du Canada qui réussi un saut en ski acrobatique lors des Jeux olympiques de Beijing. Photo : Getty Images / Lars Baron

Celui qui est l'entraîneur de l'équipe de développement et de l'équipe du Québec de ski acrobatique a vécu toute une gamme d'émotions en observant ce matin les prouesses de ses trois protégés. Il a louangé leur performance, particulièrement celle de Lewis Irving qui a également joué un rôle majeur dans cette conquête du bronze.

« C'était stressant. C'était le fun à voir. J'ai regardé la confiance que Miha avait quand il a sauté. On a eu des hauts et des bas quand Marion [Thénault] a manqué son atterrissage. C'était tellement spectaculaire. Puis, quand Lewis [Irving] a atterri, on savait que c'était une médaille. Incroyable comme journée! » — Une citation de Nicolas Fontaine, entraîneur de ski acrobatique et père de Miha Fontaine

Les Américains [gagnants de l'or] ont vraiment été le tout pour le tout. Plus on monte dans le degré de difficulté, plus on prend des risques , a analysé le spécialiste qui a regardé l'épreuve à la télé. Le Canada a vraiment été pour la stratégie, faire des bons sauts clean. Lewis [Irving], il fait juste commencer à faire des [triple salto arrière avec cinq vrilles]. C'était peut-être un peu trop risqué.

Miha Fontaine exécute un saut jeudi. Photo : Getty Images / Ezra Shaw

C'est son fils qui a eu le meilleur résultat des trois compétiteurs canadiens.

Le saut était super bon , affirme le père. Je ne suis pas sûr qu'il pouvait faire beaucoup mieux que ça. Techniquement, Miha a fait probablement l'un des meilleurs sauts qu'il pouvait faire.

Un bel avenir

Pour Nicolas Fontaine, cette première médaille en 20 ans est probablement le premier chapitre important d'un nouvel âge d'or canadien en ski acrobatique. Après tout, les médaillés du jour ont ensemble une moyenne d'âge d'à peine 21 ans. Miha n’en est par exemple qu'à sa deuxième saison en Coupe du monde.

« Dans nos rêves, on espérait avoir une médaille. C'était difficile pour le Canada avec le degré de difficulté qu'on avait de juste rentrer en finale, puis là de faire une médaille, c'est comme de quoi d'incroyable, d'inespéré, c'est tellement bon pour notre discipline. Surtout qu'on a beaucoup de bons jeunes qui s'en viennent. » — Une citation de Nicolas Fontaine, entraîneur de ski acrobatique et père de Miha Fontaine

J'ai l'impression qu'on est au début des belles années , insiste-t-il.

L'avenir est prometteur pour Marion Thenault, Miha Fontaine et Lewis Irving qui sont montés sur la troisième marche du podium aux jeux olympiques de Beijing 2022. Photo : La Presse canadienne / Lee Jin-man

Marion Thénault (finale le 14 février), Lewis Irving et Miha Fontaine (finale le 16 février) auront chacun l'occasion d'accrocher une autre médaille à leur cou en individuel d'ici la fin des Jeux de Pékin.

Avec la collaboration de Guillaume Piedboeuf et Claude Bernatchez