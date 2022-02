L’Allemagne règne sur la luge, le Canada 6e au relais par équipe

Le quatuor composé de Natalie Geisenberger, de Johannes Ludwig, de Tobias Arlt et de Tobias Wendl a parcouru la piste en 3 min 3 s 406/1000 pour terminer seulement 8 centièmes de secondes devant l'Autriche (3:03,486).

Les Lettons (3:04,354) ont conclu en 3e place et ont ainsi gagné leur toute première médaille olympique en luge.

Le tandem formé d'Arlt et de Wendl a permis aux Allemands d'enregistrer la victoire, après que les Autrichiens Madeleine Egle et Wolfgang Kindl eurent chacun établi le temps de référence des volets solos féminin et masculin.

Avec ce gain au relais par équipe, Natalie Geisenberger a mis le grappin sur une sixième médaille d'or olympique. Plus tôt cette semaine, elle est montée sur la plus haute marche du podium en simple féminin.

Johannes Ludwig a aussi gagné en solo chez les hommes, tandis qu'Arlt et Wendl sont sortis vainqueurs de l'épreuve en double devant leurs compatriotes Sascha Benecken et Toni Eggert, médaillés d'argent.

Le Canada en 6e position

L'équipe canadienne de luge a pour sa part offert une solide performance (3:05,235) pour se retrouver au 6e échelon du classement cumulatif.

Justin Snith et Tristan Walker ont été particulièrement efficaces (1:02,133) avec le 3e chrono parmi les tandems en action, après avoir pris la 7e place en double, mercredi. Trinity Ellis et Reid Watts ont aussi connu du succès avec des descentes sans erreur technique.

Je suis super fier de toute l'équipe, c'est très difficile de s'approcher de la perfection dans ce sport. Je suis bien plus heureux aujourd'hui , a déclaré Walker après le relais.

On était un peu nerveux, mais on performe bien sous pression. C'est bien d'avoir pu rebondir aujourd'hui, j'aurais seulement aimé être aussi bon hier , a renchéri son coéquipier Snith.

Le quatuor de lugeurs canadiens avait provisoirement obtenu le chrono de référence chez les femmes, les hommes et les tandems après le passage des huit premiers pays.

Dans l'ensemble, je suis contente de ma course, même s'il y a quelques trucs que j'aurais pu mieux gérer en milieu de parcours , a estimé Ellis, 19 ans, qui a terminé 14e lors de la tenue du simple féminin.