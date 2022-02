Claude Julien retrouvera sa place derrière le banc d’Équipe Canada

Cette annonce signifie que son remplaçant Jeremy Colliton retrouvera ses fonctions d’adjoint pour le match contre les États-Unis dans la nuit de vendredi à samedi.

Après s'être fracturé des côtes en chutant lors du camp d’entraînement de l'équipe à Davos, à la fin de janvier, et avoir consulté le personnel médical, Claude Julien avait d’abord dû déclarer forfait pour le rendez-vous olympique.

Hockey Canada et le Comité olympique canadien ont cependant annoncé jeudi que le Franco-Ontarien avait obtenu l’autorisation de voyager en Chine. Il est arrivé à Pékin le 10 février et a pu regarder ses protégés affronter les Allemands.