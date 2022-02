Dahria Beatty décroche la 18e place au 10 km classique

Beatty, de Whitehorse au Yukon, a franchi la distance en 30 min 2/10, un temps qui lui a permis d'enregistrer le meilleur résultat individuel de sa carrière aux Jeux.

Je suis vraiment contente avec ma course. C’était un parcours vraiment difficile, on est en altitude et c’est ma troisième course de la semaine. Mon corps se sentait vraiment en bonne forme, alors je suis contente de mes sentiments et de ma course , a lancé Beatty, quelques minutes après sa performance.

« J’aime vraiment courser en altitude comme ici, et j’avais de bons skis aujourd’hui. Quand mon coach m’a dit que j’étais dans le coup pour le top 20, j’ai juste tout donné et tout laissé sur le parcours. Je suis vraiment contente de ma course. » — Une citation de Dahria Beatty

Au bout du compte, la Canadienne a accusé un retard de 1:53,09 sur la Norvégienne Therese Johaug, couronnée à nouveau.

La multiple championne du monde a dû puiser dans ses réserves pour remporter sa deuxième médaille d’or à Pékin. Elle affichait une trentaine de secondes de retard sur le temps de référence à mi-parcours, mais elle s’est rapidement ressaisie.

L’athlète de 33 ans a augmenté la cadence jusqu’à la ligne d’arrivée, où elle s’est écroulée au sol après un effort de 28:06,03. Elle a ensuite patienté plusieurs minutes pour observer toutes ses rivales faire leur arrivée devant les gradins dégarnis du Centre de ski nordique de Zhangjiakou.

Du lot, la Finlandaise Kerttu Niskanen est celle qui est passée le plus près de déloger Johaug de son trône. Elle a tout donné dans la dernière ligne droite, mais a finalement conclu avec quatre dixièmes de seconde de retard sur la championne du jour.

Kriste Parmakoski (+31,5 s), également de la Finlande, a complété le podium.

Therese Johaug a pu célébrer sa victoire après une trentaine de minutes d'attente. Photo : Associated Press / Aaron Favila

Aussi en action dans cette épreuve, les Québécoises Katherine Stewart-Jones, Cendrine Browne et Olivia Bouffard-Nesbitt n’ont pu se faire une place parmi les 30 premières.

Stewart-Jones s’est classée 36e à un peu plus de trois minutes de Johaug.

Je dirais que je suis assez déçue de ma course aujourd’hui. Je n'avais pas l’énergie que je voulais. J’ai vraiment donné tout ce que j’avais, mais c’est quand même vraiment décevant de finir loin du top 30 ou du top 20, d'un résultat dont je serais fière , a mentionné la fondeuse de Chelsea.

« Il me reste encore beaucoup de compétitions aux Jeux, donc je vais garder la tête haute et me concentrer sur les prochaines courses. » — Une citation de Katherine Stewart-Jones

Pour leur part, Browne, de Prévost, et Bouffard-Nesbitt, de Morin-Heights, ont respectivement pris les 48e et 61e échelons.

La prochaine épreuve féminine de ski de fond sera présentée samedi, avec le relais 4 x 5 km. Les Canadiennes tenteront d'obtenir un meilleur résultat que leur 13e place aux Jeux de Pyeongchang en 2018.