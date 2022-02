Éliot Grondin remporte la médaille d’argent en snowboard cross

La course s'est décidée à la photo d'arrivée. L'Autrichien Alessandro Haemmerle a finalement devancé de peu le Québécois, par deux centièmes de seconde.

Le nouveau champion olympique avait ravi la tête à Grondin en milieu de parcours. Le Québécois de 20 ans s’est battu jusqu’à la fin, levant sa planche dans les derniers instants de la course, dans l’espoir de gagner quelques centimètres et de terminer premier. Mais il est tombé au sol pendant cette manoeuvre, ce qui l'a ralenti.

Éliot Grondin lève sa planche au dernier instant de la grande finale dans l'espoir de terminer premier, sans succès. Photo : Getty Images / Maja Hitij

C’est la seule course que le planchiste de Sainte-Marie de Beauce n’a pas remportée. Grondin avait dominé toutes les courses de la journée, des qualifications jusqu'à cette grande finale.

Éliot Grondin félicite son adversaire après une course enlevante en finale de snowboard cross. Photo : Getty Images / Maja Hitij

Les deux autres Canadiens ont été éliminés en huitièmes de finale. Liam Moffat a peiné dans la section technique du parcours et a pris un retard qu’il n’a pas pu rattraper dans le reste de sa course. Il a été devancé par l’Américain Mick Dierdoff et par l’Autrichien Alessandro Haemmerle.

Le dernier Canadien en lice, Kevin Hill, doyen du groupe à 35 ans, a été à la traîne pendant toute sa course, remportée par Yoshiki Takahara. Il a conclu 4e et dernier.

Seuls les deux premiers de chaque vague passaient au tour suivant.