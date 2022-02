Keegan Messing glisse au 11e rang, Nathan Chen triomphe

Neuvième du programme court présenté mardi, Messing a cette fois-ci connu une sortie plus difficile.

Après avoir entamé sa prestation en force avec une combinaison quadruple et double boucle piqué exécutée à la perfection, l’Ontarien a éprouvé des difficultés dans deux de ses trois sauts suivants, où il a manqué de rotation.

Il a finalement terminé en force en réussissant un triple axel, de même que tous ses éléments techniques en fin de programme. Le tout lui a valu un pointage de 172,37 de la part des juges, pour un cumulatif de 265,61.

Je me répétais constamment de respirer. Honnêtement, j’y suis allé étape par étape et j’étais un peu soulagé à la fin. Je suis un peu déçu de ne pas avoir fait programme à la hauteur de ce dont je suis capable, surtout après mon dernier entraînement. J’espérais refaire le tout, mais je suis tout de même heureux de ma performance , a-t-il lancé à sa sortie de la patinoire.

« Je peux quitter Pékin la tête haute ! Je suis fier de mes programmes, j’ai bien vendu mon patinage et je me sens bien dans tout ça. »

Le champion canadien peut ainsi dire mission accomplie. En à peine quatre jours, il est passé du confinement en sol canadien aux Jeux olympiques et a pu améliorer sa 12e place récoltée à Pyeongchang en 2018.

Je suis arrivé il n’y a pas très longtemps et j’ai quand même réussi à faire tout ça , a-t-il poursuivi. Je suis plus que reconnaissant d’avoir pu vivre mon expérience olympique à Pékin après tout ce qui est arrivé.

Il faut dire que cette deuxième présence aux Jeux olympiques avait un cachet bien particulier pour Keegan Messing.

Au-delà des nombreuses embûches rencontrées et de la performance sportive, il souhaitait d'abord et avant tout profiter de son passage dans la capitale japonaise pour rendre hommage à son frère Paxon, ancien planchiste tragiquement décédé en 2019.

C'est maintenant chose faite.

« On réalise qu’il y a beaucoup plus que le patinage dans la vie. Mes premiers Jeux étaient pour moi et c’était enivrant. Mais cette fois-ci , c'était pour mon petit frère. Il avait aussi un rêve olympique et tout ça, c’était pour qu’il puisse l'avoir. »