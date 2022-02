On est toujours en attente de la cérémonie de remise des médailles pour cette épreuve, un phénomène assez rare dans l’histoire des JO. Selon certains médias comme Insidethegames.biz, un site web spécialisé sur l’olympisme, il s’agirait de la jeune prodige de 15 ans, Kamila Valieva.

On aurait retrouvé des traces de Trimetazidine, un modulateur du rythme cardiaque. Selon le journal russe RBC, elle aurait pris cette substance pour soigner une angine.

Pour le moment, le porte-parole du CIOComité international olympique , Mark Adams, parle d’une situation qui requiert une consultation juridique. Il faut dire que les règlements de l’Agence mondiale antidopage sont clairs. La divulgation publique obligatoire requise à l’article 14.3.2 ne sera pas exigée lorsque le sportif ou l’autre personne qui a été reconnu coupable de violation des règles antidopage est un mineur, une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif , prévoit le code mondial 2021 de l’antidopage. Toute divulgation publique facultative dans un cas impliquant un mineur, une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif devra être proportionnée aux faits et aux circonstances du cas.

C’est bien le cas de la patineuse russe qui n’a que 15 ans et est donc mineure vis-à-vis des règlements. Il se pourrait même qu’il n’y ait aucune sanction contre elle si elle arrive à prouver hors de tout doute qu’elle ne prenait pas cette substance pour améliorer la performance.

Qu’est-ce que le Trimetazidine?

Le Trimetazidine est un médicament couramment employé pour soigner des angines. Mais c’est également un modulateur du rythme cardiaque.

Pour expliquer simplement les choses, il permet de mieux réguler l’air dans l’organisme lorsqu’il y a un manque d’oxygène. Plusieurs athlètes ont été suspendus pour avoir eu un test positif, car il contenait ce produit qui est prohibé depuis 2014 par l’Agence mondiale antidopage. Un nageur chinois, un lutteur français et même le gardien de but numéro un de l’équipe nationale de soccer ivoirienne, plus récemment, ont été sanctionnés.

On devra attendre encore quelques heures pour voir ce que décideront les autorités olympiques, les autorités de l’antidopage, la Fédération internationale de patinage ( ISUFédération internationale de patinage ) et le Tribunal arbitral du sport ( TASTribunal arbitral du sport ) qui a un bureau à Pékin durant les jeux.

Si elle est reconnue coupable de dopage, ce n’est pas seulement la jeune prodige Kamila Valieva qui sera sanctionnée, mais toute l’équipe qui sera déchue de sa médaille d’or. Une telle hypothèse pourrait profiter au Canada, qui monterait sur la troisième marche du podium.

Cette histoire de dopage pourrait une nouvelle fois mettre le Kremlin et tout le sport russe dans l’embarras. Déjà bannis de toutes compétitions internationales à la suite de la découverte d’un dopage systématique des athlètes russes après les Jeux de Sotchi, ces athlètes avaient été tolérés dans les arènes sportives après des contrôles très stricts sur leur probité. Est-ce que cette nouvelle goutte d’eau fera déborder une éprouvette déjà assez remplie? Les sportifs propres le souhaitent.