Les Expos de Beijing frappent des coups de circuit sur la glace

C'est la présence de l'un des joueurs des Expos de Beijing à un match de l'équipe canadienne féminine de hockey qui a tout fait démarrer.

L'homme portait un chandail avec le logo des Expos de Montréal, quelque peu modifié. Le drapeau chinois et le nom de la ville de Beijing y avaient été ajoutés.

Ce mystérieux jumelage entre les villes de Montréal et Beijing, et le baseball et le hockey, m'avait incité à tenter de rejoindre sans succès ce spectateur enjoué.

Ici, durant les JO, comme journaliste, on ne fait pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut.

Ce chandail a piqué la curiosité de notre journaliste Jean-François Poirier. Photo : Radio-Canada

Après la diffusion de ma chronique, j'ai cependant reçu un courriel d'un dénommé Marcel Coutu pour m'informer qu'il était le capitaine des Expos de Beijing et, surtout, qu'il connaissait l'identité du personnage non identifié de mon reportage.

Étrangement, Marcel ne parlait pas un mot français en dépit de son nom qui me faisait croire qu'il était un gars du Saguenay ou de Rivière-du-Loup.

Marcel avait plutôt grandi à Calgary et vivait une belle retraite à Pékin.

L'homme que tu as vu dans les estrades avec notre chandail, c'est un Polonais, un joueur recrue des Expos. Si tu veux le contacter, il s'appelle Filip Zielinski.

Pardon? Un Polonais avec le chandail numéro 28 des lanceurs Mike Marshall, Hal Dues et Bryn Smith? D'accord, j'ai consulté les archives des Expos...

Marcel m'apprend que l'équipe a été fondée en 2013 par deux Québécois qui vivaient à Pékin. Les Expos jouent dans la Ligue internationale de hockey sur glace de Beijing.

Hein?

Il s'agit d'une ligue à six équipes, m'écrit-il. Beaucoup d'étrangers en font partie ainsi que des joueurs chinois qui partagent la même passion pour le hockey. Nous formons une famille. La ligue est notre équipe. Faire partie de notre circuit, c'est un mode de vie.

Ça commençait à être sérieux. Il n'en fallait pas plus pour que je réclame une entrevue... virtuelle, évidemment ! Parce qu'il est bien sûr interdit d'être en contact avec la population chinoise durant les Jeux.

J'ai donc rendez-vous avec M. Coutu et son acolyte Ian Fontaine, le cocapitaine des Expos.

Filip Zielinski, Ian Fontaine et Marcel Coutu en entrevue avec Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Je m'installe devant mon ordinateur et voilà qu'apparaît à l'écran un joyeux trio avec des chandails des Expos de Beijing accrochés au mur derrière eux : Marcel Coutu, Ian Fontaine et... Filip Zielinski!

C'est notre ligue de bière, dit amicalement Ian. C'est vraiment plaisant. Il y a des joueurs de tous les calibres. De professionnels à celui qui apprend à jouer. C'est la responsabilité des joueurs expérimentés d'enseigner aux nouveaux venus le hockey. Ici, on ne tolère pas le manque de respect sur la glace.

Et le logo des Expos?

Les deux fondateurs étaient des partisans finis de baseball, ils voulaient ajouter une touche québécoise au chandail, c'est tout.

J'avoue que le résultat est tape-à-l'œil. Filip écoute ses camarades avec le sourire aux lèvres depuis le début de l'entretien.

Je ne connais rien au baseball, mais je sais que les Expos font partie de l'histoire, que les Canadiens français les ont beaucoup aimés , dit le jeune Polonais dont un ami à Ottawa l'avait informé de sa soudaine popularité depuis la diffusion au Canada de sa photo dans le chandail des Expos de Beijing.

Je vis à Pékin depuis quelques mois à peine. J'ai découvert cette ligue et, franchement, depuis que je suis membre des Expos, ma vie a beaucoup changé. J'ai toujours rendez-vous à mon programme si je le veux. Après les matchs, les joueurs de la ligue aiment être ensemble.

Chaque année, les Expos de Beijing disputent un match près de la Grande Muraille de Chine. Photo : Courtoisie

Marcel, qui vit à Pékin depuis quatre ans, semble aussi être un bon vivant. Et un bon rassembleur.

Je ne vous dirai pas à quel rang nous avons repêché Filip, l'information est confidentielle , dit-il en riant.

Parce qu'il y a un repêchage?

Bien sûr! Chaque année, nous faisons l'évaluation des joueurs qui veulent intégrer les rangs de notre circuit, puis ils participent à un mini-camp. Nos joueurs viennent de partout dans le monde. Les joueurs des Expos ont des racines au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en République tchèque, en Allemagne, en Chine et en Finlande. Cette saison, nos Finlandais ont voulu partager avec nous l'une de leurs traditions. Un dimanche soir, ils ont installé un sauna dans le stationnement de l'aréna. Après les matchs, on a enlevé notre robe de chambre puis on a sauté dedans pour se détendre et prendre un verre , indique Marcel.

Au fil de la conversation, une surprise n'attend pas l'autre.

On remet toujours un vieux casque de baseball des Expos au joueur du match. C'est notre tradition. Chaque année, nous jouons un match sur un étang près de la Grande Muraille de Chine. C'est une expérience mémorable. La ligue organise aussi des campagnes de financement pour de bonnes causes, comme Movember. Ici, on appelle l'activité Maovember. Nous voyageons pour participer à des tournois en Europe, en Asie et en Australie. Notre objectif est de permettre aux joueurs de vivre une expérience commune grâce au hockey , énumère Marcel, un défenseur.

Les Expos de Beijing remettent toujours un vieux casque des Expos au joueur du match. Photo : Courtoisie

Ian Fontaine vit à Pékin depuis trois ans. Il a vu le projet olympique des Chinois prendre forme.

Je ne perçois pas les Chinois comme de grands amateurs de sport. C'est probablement exagéré d'affirmer qu'ils suivent assidûment en ce moment les Jeux olympiques.

Les Chinois sont discrets. C'est rare qu'ils vont se joindre aux étrangers. Et avec la COVID-19, ça n'aide pas. L'autre soir, je regardais les cérémonies d'ouverture de mon salon et je voyais éclater les feux d'artifice. On apprécie les Jeux proches, mais aussi de loin.

Filip est d'ailleurs parmi les privilégiés qui ont assisté des compétitions olympiques.

Un ami m'a offert un billet pour le tournoi de hockey féminin. Je suis vraiment chanceux. Honnêtement, les étrangers n'ont aucune chance d'avoir un billet.

Il faut les obtenir par le biais des grandes compagnies ou par une connaissance qui possède de bons contacts.

J'ai des amis qui ont fait de multiples essais pour des billets et sont revenus bredouilles. Lorsque je marche dans la rue, je ne sens pas vraiment de frénésie olympique. C'est dommage.

Marcel est également déçu pour le peuple chinois.

J'ai vécu les Jeux olympiques de Calgary en 1988. J'ai vu la ville s'animer et les gens s'unir pour partager leur expérience. Ici, ça n'arrivera pas en raison de la COVID. Et en plus, les journalistes sont coincés dans leur bulle et ne peuvent pas découvrir Pékin, ses attraits touristiques et goûter les bons repas du pays dans les restaurants. C'est une occasion ratée. Au moins, les Pékinois ont pu vivre les Jeux de 2008 normalement.

Quand les Jeux seront terminés, les Expos de Beijing seront toujours en quête d'un premier championnat en 10 ans.

Est-ce quand même une équipe redoutable?

La réponse est venue de deux de leurs rivaux de la formation des Bulls.

Ce n'est pas l'équipe la plus talentueuse, mais ils sont difficiles à affronter. Ils aiment mettre le trouble.

Et son partenaire cible aussitôt Marcel, un défenseur imposant. Il est un colosse. Il faut s'en méfier.

La table est mise pour la fin de la saison. Les Expos de Beijing ne sont pas si tendres.

Mais une fois la partie terminée, tous ces joueurs sont les meilleurs amis du monde parce qu'ils partagent le même mode de vie.

Après tout, c'est le slogan de leur circuit .