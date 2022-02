Les lugeurs Justin Snith et Tristan Walker terminent 7es en duo

Les Allemands Tobias Wendl et Tobias Arlt ont remporté la médaille d'or grâce à un temps cumulatif de 1 min 56 s 554/1000. Il s'agit de leur cinquième médaille d'or olympique et d'une troisième de suite pour le tandem.

Tobias Wendl et Tobias Arlt Photo : Reuters / EDGAR SU

Leurs compatriotes Toni Eggert et Sascha Benecken (+0,099 s) et les Autrichiens Thomas Steu et Lorenz Koller (+0,511 s) ont respectivement obtenu les médailles d'argent et de bronze. Les représentants de l'unifolié ont bouclé la course à 1,364 s des champions.

Nous sommes déçus, ce n'est pas pour ce genre de résultat que nous avions entamé un quatrième cycle olympique, a mentionné Tristan Walker après la course. Mais nous l'avons fait, nous n'avons aucun regret.

Dans ce sport, il y a toujours une différence entre ce qui est rapide et ce qui est sécuritaire. Il faut toujours calculer les risques que nous prenons , a poursuivi l'Albertain de 30 ans.

« Je ne sais pas si nous allons être de retour en 2026, mais pour le moment, j'ai besoin d'une pause. » — Une citation de Tristan Walker

C'est sûr que nous aurions aimé terminer notre carrière avec un point d'exclamation, mais nous sommes arrivés à court, a affirmé Justin Snith, visiblement déçu. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Nous avons eu d'excellents départs aujourd'hui. Au bout du compte, notre performance n'a pas été à la hauteur.

Médaillés d'argent à Pyeongchang au relais par équipe, Snith et Walker s'en sont tout de même bien tirés en première manche avec un retard de 0,64 s sur les meneurs et le 7e échelon.

Leur deuxième descente (59,023 s), teintée par une erreur au virage 13, le plus capricieux de la piste qui est surnommée le Dragon , a été légèrement moins rapide que leur première.

Il s'agit de l'un des parcours les plus techniques du circuit international. Ledit virage no 13 a causé plusieurs maux de tête aux compétiteurs. Les Tchèques Filip Vejdelek et Zdenek Pekny font partie des victimes. Ils ont chuté lourdement contre la surface glacée à la fin de la seconde manche.

Snith et Walker ont pris part à l’épreuve en duo pour de quatrièmes Jeux d'hiver d'affilée. Ils ont ainsi égalé le record de participations pour un lugeur canadien.

L'épreuve du relais par équipe aura lieu jeudi.