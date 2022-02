Trois Canadiens passent en demi-finales au 1500 m sur courte piste

Le quintuple médaillé olympique Charles Hamelin, Pascal Dion et Steven Dubois passent en demi-finales du 1500 m sur courte piste, au Palais omnisports de Pékin, mardi.

Hamelin, champion du monde sur la distance, a terminé au 1er rang de sa vague, marquée par une chute du Kazakh Denis Nikisha et du Néerlandais Itzhak de Laat, au moment où le patineur de Sainte-Julie effectuait un dépassement avec sept tours à faire.

Charles Hamelin a dû lutter chaudement pour se hisser au classement. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Pascal Dion a accédé lui aussi à la prochaine étape grâce à sa 2e place dans les quarts de finale. Le Montréalais de 27 ans a provisoirement pris les commandes de sa vague, avant d’être dépassé par Shaolin Sandor Liu. Le Hongrois a établi un record olympique avec un temps de 2 min 9 s 213/1000.

Pour sa part, Steven Dion a connu une course difficile. Il a rapidement été relégué au dernier échelon en raison d’un léger contact avec un autre patineur. Une course gérée avec prudence lui a permis de remonter graduellement le peloton et de s’emparer de la 3e place dans le dernier virage.

Les trois athlètes les plus rapides de chaque vague, ainsi que les trois meilleurs temps parmi les patineurs ayant fini au 3e rang de leur groupe ont accédé aux demi-finales.

Les femmes en action

Les patineuses de vitesse sur courte piste sont également en action. Les Canadiennes Kim Boutin, Alyson Charles et Courtney Sarault seront du départ des qualifications du 1000 m.

Les représentantes de l’unifolié seront aussi des demi-finales du relais 3000 m.

Plus de détails à venir