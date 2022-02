Le baptême olympique d’Olivier Léveillé

Il a déjà obtenu une 31e place au skiathlon, dimanche, la meilleure performance canadienne lors de cette épreuve.

L’athlète profite de chaque minute en Chine, souligne sa mère Annie Dubuc.

« C’est vraiment magique comme expérience. Il réalise l’occasion en or qu’il a d’avoir de l’expérience et d’apprendre avec les grands! » — Une citation de Annie Dubuc, mère d’Olivier Léveillé

L'ancien entraîneur d'Olivier, Gilles Lefebvre, dit avoir vu son potentiel dès son plus jeune âge.

Le jeune est arrivé et avait le goût d’aller vite en ski. Il avait la flamme dans les yeux, comme on dit, et on a essayé de faire un travail technique pour l’amener à un niveau où il pourrait compétitionner avec les meilleurs. Ça s’est concrétisé dans ses années juniors , raconte l’entraîneur-chef du Club de ski de fond Orford.

En 2021, Olivier Léveillé a notamment remporté le bronze au 10 km en style libre lors des championnats du monde junior. Les seuls autres Canadiens récompensés en ski de fond durant ces compétitions sont Alex Harvey et Marie-Josée Pépin.

Une inspiration pour la relève

La présence d’Olivier Léveillé aux Jeux olympiques de Pékin inspire les jeunes du club de ski de fond Orford, dont Jules Saint-Jean, qui l'a côtoyé.

« C’est sûr que ça me motive, car je sais que c’est quelque chose d’atteignable. » — Une citation de Jules Saint-Jean, membre du Club de ski de fond Orford

C’est inspirant et ça motive, de se dire qu’il skiait ici avant. C’est un peu à mon tour d’être sur ses traces , souligne quant à lui Gabriel Doyon, un autre membre du Club.

Olivier Léveillé sera de retour en action vendredi lors du 15 km classique, sa distance de prédilection.

Je crois que ça va être vraiment dans ses cordes. Il va sûrement tout miser sur cette course-là, car ce sont ses distances préférées , indique la mère de l’athlète.

Avec les informations de Marion Bérubé