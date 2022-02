À surveiller ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin

Demi-lune en surf des neiges, slalom en ski alpin, finale du grand saut chez les hommes, snowboard cross chez les femmes et chez les hommes, combiné nordique masculin, patinage de vitesse sur courte piste, hockey féminin et luge. C’est le menu qu’on vous propose aux Jeux de Pékin ce soir et cette nuit.

Les qualifications de l’épreuve de la demi-lune, en surf des neiges, commencent à 20 h 30 (HNE). Elizabeth Hosking et Brooke D'Hondt y seront. Chez les hommes, Derek Livingstone tentera d’accéder à la finale de la même épreuve à partir de 23 h 30 (HNE).

La première manche du slalom chez les femmes sera disputée à partir de 21 h 15 (HNE). Les Canadiennes en lice sont Laurence St-Germain, Ali Nullmeyer, Erin Mielzynski et Amelia Smart. La deuxième manche commencera à 0 h 45 (HNE), mercredi.

Les Canadiennes ont trébuché lors du slalom géant, lundi. Valérie Grenier et Cassidy Gray ont été éliminées dès la première manche.

La finale du grand saut chez les hommes se déroulera dès 22 h (HNE). Evan McEachran est le seul Canadien qui s’est qualifié pour la finale.

Toujours à 22 h (HNE), Zoe Bergermann, Tess Critchlow, Merveta O'Dine et Audrey McManiman seront au portillon de départ pour les qualifications de snowboard cross. La finale commence à 1 h 30 (HNE), mercredi.

À 3 h (HNE), mercredi, se tiendra l’épreuve du saut à ski du combiné nordique chez les hommes. Le 10 km individuel aura lieu à 6 h (HNE), mercredi.

À 3 h 40 (HNE), la Suisse dispute son dernier match préliminaire du tournoi de hockey féminin contre le ROC. La République tchèque croisera le fer avec le Danemark à 8 h 10 (HNE), mercredi.

Au patinage de vitesse sur courte piste, deux épreuves sont au menu dès 6 h (HNE), mercredi : la finale du 1500 m chez les hommes et les qualifications du 1000 m chez les femmes. Chez les hommes, on surveillera Pascal Dion, Steven Dubois et Charles Hamelin. Kim Boutin, Alyson Charles et Courtney Sarault seront en vedette au 1000 m.

De plus, les femmes participeront à la demi-finale du relais 3000 m à 7 h 45 (HNE).

Enfin, le Canada entreprend le tournoi de curling chez les hommes dès 7 h 05 (HNE).

Le Canada s'est incliné au dernier match du tour préliminaire du curling mixte, contre l'équipe italienne, qui a remporté l'or.