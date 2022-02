« Fat Don’t Fly », ou l’obsession du poids dans le monde du saut à ski

Le poids est un sujet très très très sensible dans notre sport , indique Abigail Strate, médaillée de bronze avec l'équipe canadienne lors de l'épreuve mixte de saut à ski au tremplin normal à Pékin.

Cette dernière raconte lors d'un entretien avec Radio-Canada que contrôler son poids est une obsession pour les sauteurs à ski. Elle-même dit éprouver des difficultés avec cet enjeu à ce jour, et ce, malgré les années d'expérience qu'elle compte dans le sport.

Quand on pense à voler, on pense à être léger. C'est ce qu'on m'a enseigné depuis que je suis toute jeune. Malheureusement, ça mène à plusieurs problèmes dans notre sport , confie-t-elle.

« Je ne crois pas avoir déjà rencontré un sauteur à ski qui ne connaît pas de problème avec son poids ou son alimentation. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons constamment. » — Une citation de Abigail Strate, sauteuse à ski canadienne

Mackenzie Boyd-Clowes, Abigail Strate, Matthew Soukup et Alexandria Loutitt ont remporté, lundi à Pékin, la première médaille de l'histoire du Canada en saut à ski aux Olympiques. Photo : Associated Press / Matthias Schrader

Il faut savoir que dans ce sport, des limites sont imposées aux athlètes pour éviter que le plus déterminé d'entre eux ne pousse trop la note et se présente en compétition bien trop maigre.

La Fédération internationale de ski ( FISFédération internationale de ski ) mesure l'indice de masse corporelle ( IMCindice de masse corporelle ) des athlètes, mais cela ne règle pas le problème. La poursuite du poids le moins élevé entraîne encore des athlètes à développer des troubles alimentaires.

Le discours concernant le poids dans la culture du sport en est un qui est dangereux , soutient la Dre Nanna Meyer, professeure associée à l'Université du Colorado à Colorado Springs (UCCS) et qui a été diététicienne pour le Comité olympique américain pendant 20 ans.

La Dre Meyer dénonce la normalisation de l'obsession du poids dans plusieurs sports d'élite. L'expression Fat Don't Fly , courante dans le monde du saut à ski et qui signifie grosso modo que le gras n'aide pas à voler, l'horripile particulièrement.

La sauteuse à ski norvégienne Maren Lundby a fait l'impasse sur les Jeux de Pékin en raison des exigences strictes liées au poids dans son sport. Photo : Associated Press / Matthias Schrader

En octobre dernier, la Norvégienne Maren Lundby a provoqué une onde de choc au sein du sport. La championne olympique en titre de saut à ski a annoncé au diffuseur public norvégien NRK qu'elle ferait l'impasse sur les Jeux de Pékin ne voulant plus se plier aux exigences de son sport en matière de poids.

Cette dernière confiait avoir pris du poids au cours de la dernière année et ne voulait pas avoir recours à des méthodes extrêmes pour le perdre afin de retrouver son ascendant sur ses rivales.

Elle est très brave , estime Natalie Eilers, qui est également membre de l'équipe canadienne de saut à ski.

On glorifie beaucoup le poids auquel on doit être dans notre sport, mais on ne parle pas assez de la bonne façon pour l'atteindre. Et je ne crois pas qu'on parle suffisamment du fait qu'on a tous des corps différents et, donc, ce qui est bon pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre , poursuit-elle.

Eilers confie avoir connu sa part de problèmes avec son poids et son alimentation en raison de son sport. Cependant, elle dit constater une amélioration en ce qui a trait aux ressources mises à la disposition des athlètes depuis qu'elle a chaussé les skis la première fois. Les membres de l'équipe canadienne peuvent avoir recours à un psychologue sportif, un nutritionniste et un diététicien s'ils le désirent.

Je sais qu'au sein de notre équipe, ça s'est amélioré et les conversations ont commencé. Mais ce sera toujours en évolution, parce que le poids est si important dans notre sport qu'on ne peut pas effacer la chose d'un coup. Il faut trouver une façon de faire avec et d'être en santé , explique-t-elle.