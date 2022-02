L'athlète de Vernon, en Colombie-Britannique, dit qu'elle s'est déchiré le ligament croisé antérieur (LCA) et le ménisque lors d'un entraînement qui a eu lieu la veille de sa première épreuve olympique. Gaskell a déclaré dans un message partagé sur Instagram qu'elle avait également une ecchymose osseuse sur le fémur.

Je suis absolument dévastée. Je ne me sens pas bien du tout , a écrit la jeune femme de 20 ans sous une photo d'elle avec des béquilles. J'ai l'impression d'avoir travaillé si dur pour être ici. J'ai déménagé pour m'assurer de pouvoir m'entraîner davantage et de rester forte. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour m'assurer que cela n'arriverait pas.

À Pékin, Elena Gaskell s'apprêtait à vivre ses premiers Jeux olympiques. Elle était un espoir de médaille dans l'épreuve du grand saut et devait également concourir en slopestyle le 12 février et en demi-lune le 16 février.

J'ai travaillé si fort cette saison pour amener mon ski là où il est. Je commençais enfin à me sentir heureuse et confiante en mes moyens et cela se produit , a ajouté la Britanno-Colombienne.

Honnêtement, j'essaie toujours d'accepter tout cela, mais c'est très difficile pour moi. Je sais que ce sera la partie la plus difficile et que ça ira mieux. Je reviendrai, je serai plus forte et je travaillerai plus dur. Mais pour le moment, cela semble si loin , a confié l'acrobate sur skis.

Gaskell avait aussi subi une déchirure partielle du ménisque qui a nécessité une intervention chirurgicale en 2020, ce qui a écourté sa saison de Coupe du monde.

Après avoir fait une croix sur la saison 2020-2021 grandement affectée par la pandémie, la jeune femme a remporté une médaille de bronze lors de la compétition d'ouverture de la Coupe du monde de grand saut à Coire, en Suisse, en octobre dernier.