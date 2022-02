Le ski de fond yukonnais a les yeux rivés sur Pékin

Si Dahria Beatty est la seule yukonnaise dans sa spécialité à Pékin, elle a été précédée aux Jeux olympiques par d’autres fondeurs du territoire. À Pyeongchang, en 2018, elle était même accompagnée d’Emily Nishikawa et de Knute Johnsgaard.

Comme la plupart des jeunes athlètes du club de ski de fond de Whitehorse, tous ont un point commun, soit leur entraîneur Alain Masson qui a pris les rênes de l’équipe de ski de fond du Yukon en 1995.

Il a donc entraîné Dahria Beatty de ses 10 à 18 ans, avant qu’elle ne rejoigne le camp d'entraînement de Canmore, en Alberta. En presque trois décennies, il a vu passer de nombreux jeunes, mais parfois, le talent et le potentiel se repèrent de loin, ce qui fut le cas pour Dahria. On le savait très très tôt , se remémore Alain Masson.

La fondeuse Dahria Beatty à l'épreuve du relais en ski de fond aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Photo : Getty Images / Quinn Rooney

Elle réussissait à accomplir des performances qui étaient très marquantes pour quelqu’un de son âge. Déjà à l'âge de 10 ans elle pouvait être compétitive avec les meilleurs athlètes qui avaient jusqu’à 14 ans. Elle était bien en avance, se souvient l'entraîneur.

C’est important d’avoir des athlètes au niveau le plus élevé pour démontrer aux jeunes athlètes dans le programme que c’est possible, si on le désire et qu’on veut faire tout ce travail.

Voir son nom aux Jeux olympiques est forcément une fierté pour beaucoup d'autant plus que la championne n’oublie pas d'où elle vient, et endosse très bien son rôle d’ambassadrice.

Elle revient régulièrement l’été, ou encore à Noël, confie Alain Masson. Elle ne s’était pas qualifiée durant la Coupe du monde donc elle savait qu’elle devait bien performer aux sélections qui ont eu lieu après le temps des fêtes , raconte-t-il. C'est donc sur ses terres, à Whitehorse, qu’elle a choisi de parfaire son entraînement. Un choix qui a porté ses fruits puisqu’elle a pu se rendre en Chine.

Isidore Champagne, un jeune fondeur yukonnais, est très enthousiaste à l’idée de voir Dahria Beatty sur l’une des plus grandes scènes mondiales de sa discipline : Je l’ai déjà rencontrée et lui ai parlé bien sûr, alors qu’elle est aux Jeux, c’est assez incroyable.

Pour lui, la présence de la Yukonnaise aux Jeux olympiques témoigne de toutes les opportunités que nous avons [au Yukon], de la qualité des pistes de ski, de la qualité de nos entraîneurs et de celle de notre programme de ski .

Une culture de ski de fond

Comment expliquer que le Yukon, un territoire bien moins peuplé que les réservoirs à champions que sont la Colombie-Britannique et l’Alberta, puisse envoyer tant d'athlètes aux Jeux olympiques depuis le début des années 1990?

Avant d'entraîner plusieurs générations de jeunes athlètes, Alain Masson a lui-même participé à plusieurs Jeux olympiques. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Le Yukon a été très chanceux d’avoir eu un bon soutien depuis les années 1970, du soutien financier, de bons entraîneurs, de bons programmes soutenus par la communauté, avance Alain Masson.

Certains répondraient qu’au cœur du succès, il y a aussi l’entraîneur lui-même.

C’est sûr que cela aide d’avoir quelqu’un qui est là pendant beaucoup d’années, en ayant la chance de faire beaucoup d’erreurs, mais aussi beaucoup de bonnes choses et en gagnant de l'expérience, répond-il humblement.

« Faut pas juste avoir un rêve de s’y rendre, mais il faut travailler énormément pendant de nombreuses années. » — Une citation de Alain Masson, entraîneur

Il faut dire qu’il sait ce que ça prend . Alain Masson a participé aux Jeux olympiques de Los Angeles, en cyclisme, puis aux Jeux de Calgary et d'Albertville en ski de fond.

C’est probablement un peu plus facile pour moi de comprendre ce qui est nécessaire pour les athlètes puisque j’ai pu le vivre comme athlète et comme entraîneur, dit Alain Masson, et toujours leur rappeler ce que cela prend pour se rendre à ce niveau. Ça prend énormément d’efforts, de persévérance, de passion et de confiance en soi.

Avec des informations de Sissi de Flaviis