Natalie Geisenberger marque l’histoire avec un troisième titre d’affilée en luge solo

Âgée de 34 ans, la championne des Jeux de Sotchi et de Pyeongchang a réalisé un parcours sans faute pour enregistrer un chrono de 3 min 53 s 454/1000 au cumulatif de ses quatre descentes.

J'ai accompli tous mes rêves les plus fous dans ce sport et j'ai maintenant une cinquième médaille d'or olympique, c'est fantastique , s'est exclamée celle qui a également remporté l'or par équipe en 2014 et en 2018.

Selon Natalie Geisenberger, ce dernier triomphe olympique est particulièrement spécial puisqu'elle a renoué avec la compétition après avoir donné naissance à son fils Leo, il y a deux ans.

C'était difficile de contenir mon enthousiasme ces derniers jours. Tout ça, c'est grâce à ma famille , a-t-elle insisté.

Sa jeune compatriote Anna Berreiter (3:53,947) a reçu la médaille d'argent à ses premiers Jeux d'hiver, tandis que la représentante du ROC Tatyana Ivanova (3:54,507) a fermé la marche sur le podium olympique.

Un brillant avenir pour le Canada

De leur côté, les trois Canadiennes en lice ont démontré que le futur est très prometteur au pays en luge féminine. Trinity Ellis (19 ans), Natalie Corless (18 ans) et Makena Hodgson (21 ans) se sont toutes qualifiées pour la descente finale, qui regroupait les 20 meilleures lugeuses.

Ellis (3:56,864) a été la plus rapide sur l'ensemble de la compétition. Elle a terminé au 14e rang malgré une chute dans le 13e virage de sa dernière glisse. N'eût été cette erreur coûteuse, elle aurait pu percer le top 10.

J'aurais préféré terminer sur une bonne note, mais dans l'ensemble je suis satisfaite. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris cette semaine , a confié la native de Vancouver.

La plus jeune du trio, Natalie Corless, a elle aussi éprouvé un petit pépin durant sa quatrième descente. La Britanno-Colombienne a dû freiner à la sortie du premier virage et a dû se contenter du 16e échelon.

Je suis tellement fière de moi! Mes quatre descentes ont été mes meilleures de la saison. Je n'arrive pas à trouver les mots, mais c'est un sentiment incroyable , a déclaré Corless.

Tout juste derrière elle, en 17e place, Makena Hodgson a été de plus en plus rapide d'une manche à l'autre. L'Albertaine a conclu sa première expérience sur la scène olympique avec une descente sans erreur technique.