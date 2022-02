Fraîchement arrivé à Pékin, Keegan Messing 9e du programme court

La route a été longue et parsemée d’embûches, mais Keegan Messing a finalement brisé la glace, mardi, aux Jeux olympiques de Pékin. Le Canadien a offert une bonne performance dans son programme court et est provisoirement 9e du concours individuel masculin.

À peine débarqué en Chine après avoir été retenu au Canada en raison d’un test positif à la COVID-19, Messing n’a pas semblé trop rouillé sur la patinoire du Palais omnisports de Pékin.

Il a réussi tous ses sauts, dont une combinaison quadruple et triple boucle piqué. Il a toutefois été plus hésitant dans les éléments techniques en fin de programme et a reçu 93,24 points.

Ce n’est cependant pas sa note qui occupait ses pensées après son passage, mais bien tous les gens qui l’ont aidé à finalement participer à ses deuxièmes Jeux olympiques.

Je pensais aux membres de ma famille, à ma femme et à mon petit garçon. Ce sont eux qui m’ont aidé à arriver ici, surtout mentalement. Sans eux, je ne serais pas ici aujourd’hui , a-t-il souligné quelques minutes après la compétition.

J’ai aussi eu beaucoup de soutien et d'encouragements de mon équipe et de tous les Canadiens. C’était un effort de groupe et je suis vraiment choyé!

Keegan Messing voudra améliorer sa 12e place récoltée aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Photo : Associated Press / Bernat Armangue

« Je suis juste heureux d’être ici! J’ai été subjugué depuis mon arrivée et c’était presque de la confusion par moment, mais heureusement, mon corps sait quoi faire sur la glace! » — Une citation de Keegan Messing

Le champion canadien sera de retour en action jeudi, à l'occasion du programme libre, où il tentera de grimper de quelques rangs au classement.

Je suis fier de ce que j’ai fait aujourd’hui et je pense que je vais simplement conserver mon approche axée sur la joie et la chance d’être ici , a conclu Messing, avec un sourire qu’on pouvait facilement déceler malgré son couvre-visage.

Le représentant de l'unifolié devra se démarquer parmi les multiples prétendants au titre, à commencer par l'Américain Nathan Chen, en tête du classement. Le tenant du titre mondial a survolé l'épreuve avec un record olympique de 113,97 points pour un programme court masculin.

Les Japonais Yuma Kagiyama (108,12) et Shoma Uno (105,90) suivent en 2e et 3e places.

Leur compatriote Yuzuru Hanyu pointe au 8e échelon. Celui qui vise un troisième titre olympique de suite a obtenu un pointage de 95,15 pour son programme.

Jeux terminés pour Sadovsky

Seul autre Canadien inscrit à l’épreuve masculine, Roman Sadovsky n’a pu se classer parmi les 24 athlètes qui poursuivront la compétition dans deux jours.

Tout premier patineur à s’élancer, l’Ontarien a connu des ratés lors de sa prestation et a reçu 62,77 points de la part des juges. Cette récolte lui a procuré le 29e et dernier rang du classement général.

Je voulais attaquer, être déterminé et me battre pour faire la meilleure performance possible aujourd’hui. J’ai essayé de faire du mieux que je le pouvais, mais je n’ai pas pu exécuter mes sauts comme je le souhaitais , a-t-il mentionné, déconfit à l’issue de l'épreuve.

Roman Sadovsky et son entraîneuse Tracey Wainman avaient peine à cacher leur déception au terme du programme court. Photo : Associated Press / David J. Phillip

L’athlète de 22 ans, qui avait aussi éprouvé des difficultés au concours par équipe où le Canada s’est classé 4e, s’est dit déçu de boucler ses premiers Jeux olympiques de cette manière.

Il souhaite prendre le temps nécessaire pour apprendre de cette expérience et revenir plus fort la prochaine fois qu’il foulera la glace.