À surveiller ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin

Programme court en patinage artistique chez les hommes, finale du grand saut chez les femmes, le slalom en parallèle en surf des neiges chez les hommes et chez les femmes ainsi que le duel tant attendu entre le Canada et les États-Unis au hockey féminin. Voici un tour d’horizon des épreuves présentées ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin.