Une matinée forte en émotions pour les familles de Kim Boutin et Jordan Pierre-Gilles

Les parents et les proches de la patineuse ont dû se lever tôt pour assister à l'exploit de leur fille, mais n'ont pas regretté le manque de sommeil en voyant Kim Boutin franchir la ligne d'arrivée, sourire aux lèvres.

Il n'y a pas de mots pour exprimer [ce que je ressens]! C'est super! Ce que je trouve, c'est la constance qu'elle a eue pour garder toute son énergie pour elle, pour s'assurer qu'elle maintienne la cadence , a souligné fièrement son père, Pierre Boutin, qui n'a pas oublié les larmes et la détresse de Kim ressentie sur le podium de Pyeongchang après avoir reçu des menaces de mort.

Au cours des quatre dernières années, il a surtout vu sa fille s'accorder une longue pause, remettre tout en doute, frapper un mur, puis se reconstruire petit à petit. De voir le bonheur sur le visage de la jeune athlète était une victoire encore plus forte.

Les parents de Kim Boutin étaient tout sourire devant la victoire de leur fille. Photo : Radio-Canada

Ce que nous les parents on cherchait, c'est de voir Kim dans cette belle constance et en amour avec son sport, avec du plaisir [...] Son état d'esprit, d'après moi, c'était en fonction de tout ce qu'elle a travaillé pour elle-même, pour être bien dans son sport , a-t-il ajouté.

« Qu'elle réalise son rêve! Celui-là, je vais l'appeler le rêve olympique de Kim. C'est comme la zénitude qui vient d'arriver pour elle de ressentir le moment présent. » — Une citation de Pierre Boutin, père de Kim Boutin

Moins d'extase du côté de la famille de Jordan Pierre-Gilles

La déception était toutefois palpable du côté de la famille de Jordan Pierre-Gilles, qui a été disqualifié en quarts de finale après avoir fait chuter le Sud-Coréen Park Jang-hyuk.

La famille de Jordan Pierre-Gilles a assisté à sa disqualification. Photo : Radio-Canada

Néanmoins, son père Richard Pierre-Gilles fait contre mauvaise fortune bon coup.

Je suis très fier de Jordan, [qu'il se soit] déjà rendu là et d'avoir été dans le coup dans une course hyper relevé. Et aussi, il n'était pas destiné aux 1000 mètres au départ. C'est lui qui a fait sa place pour qualifier un autre spot au Canada aux 1000 mètres.

Il a donné ce qu'il avait. Cela aurait pu aller d'un côté comme de l'autre [mais] c'est une expérience , a ajouté sa mère, Sophie Gailloux.

« Il n'a rien volé. Il a donné ce qu'il avait et je suis fier de lui. » — Une citation de Richard Pierre-Gilles