On peut dire que le tournoi olympique de hockey féminin débutera pour vrai (enfin!) ce lundi soir, alors que le Canada et les États-Unis croiseront le fer pour leur traditionnel match de la ronde préliminaire.

Disons les choses comme elles sont : les grandes compétitions internationales hockey féminin sont en fait des tournois à deux équipes. Même si le premier Championnat mondial féminin a été présenté en 1990 et les hockeyeuses ont obtenu leur place au programme olympique en 1998, le reste du monde n’est jamais vraiment parvenu à rattraper le hockey féminin nord-américain.

On pensait que la Finlande avait trouvé le secret de la Caramilk au Championnat mondial de 2019. Les Lionnes avaient défait le Canada en demi-finale. Puis en finale face aux Américaines, les Finlandaises avaient été privées du titre mondial parce que les officiels les avaient erronément privées d’un but.

Beaucoup d’observateurs croyaient alors que le premier domino était enfin tombé et que nous venions d’assister à un moment charnière de l’histoire du hockey féminin.

Or, l’important recul de la Finlande dans ce tournoi olympique, en ce qui a trait à la qualité de jeu, démontre que le scénario de 2019 était une sorte de parfait alignement des planètes. Le bassin finlandais de hockeyeuses (le troisième plus important au monde, avec quelque 8000 athlètes) n’est tout simplement pas assez profond pour rivaliser avec constance avec le Canada et les États-Unis.

On retrouve quelque 102 000 hockeyeuses au Canada et un peu plus que 85 000 aux États-Unis. Comment voulez-vous que la Finlande, la Suède (7000 joueuses), la Suisse (2000) et la Russie (2000) puissent rivaliser?

***

Cette domination des Canadiennes et des Américaines donne des statistiques hallucinantes qui sont probablement sans précédent dans l’histoire olympique. Des statistiques qui rappellent les beaux jours de l’Union soviétique à l’époque où ils étaient les seuls à pouvoir déléguer une équipe de professionnels aux Jeux.

Depuis le début du programme olympique féminin, si on exclut leurs matchs disputés contre le Canada, les Américaines présentent une fiche 72 victoires, 2 défaites et un verdict nul, ce qui leur confère une ridicule moyenne de succès de ,967.

Durant ces 75 matchs olympiques, les nièces de l’Oncle Sam ont inscrit 519 buts et n’en ont concédé que 68 buts.

Du côté canadien, c’est légèrement plus surréel. Si on fait exception de leurs duels contre les États-Unis, les Canadiennes ont remporté 75 victoires et encaissé seulement 2 défaites (,974).

Elles ont par ailleurs inscrit 528 buts et n’en ont concédé que 65. Garder les filets d’une équipe nord-américaine, la plupart du temps, doit être une responsabilité d’un ennui quasi mortel.

***

Ce ne sera toutefois pas le cas ce soir. Les matchs opposant les Canadiennes et les Américaines, deux équipes qui se connaissent sous toutes leurs coutures, sont toujours émotifs et très chaudement disputés.

À quoi faut-il s’attendre? Ce sera très intéressant parce que les deux équipes ont montré des visages différents durant le tour préliminaire.

D’abord, quelques statistiques utiles :

À leurs trois premiers matchs du tour préliminaire, les Canadiennes a inscrit 29 buts et en ont accordé 3 .

. Pour leur part, les États-Unis ont marqué 18 fois et n’ont accordé que 2 buts .

. Ces statistiques vont dans le même sens que le nombre de chances de marquer de qualité obtenues/concédées par les deux équipes, soit 97-20 pour le Canada et 67-10 pour les États-Unis.

***

Jusqu’à présent, le Canada a présenté une formation nettement plus dynamique que les États-Unis en attaque et en échec avant.

Jamais les Canadiennes n’ont autant exploité leur vitesse. Leurs patineuses sont rapides, mais c’est surtout l’arrivée de quatre nouvelles défenseures agiles (les joueuses refusent de se faire appeler défenseuses) qui a complètement changé la dynamique de la formation.

Jusqu’à présent, le Canada a présenté une formation nettement plus dynamique que les États-Unis en attaque et en échec avant, écrit Martin Leclerc. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Les rondelles circulent rapidement, la qualité d’exécution est relevée. Les transitions se font donc à la vitesse grand V et les Canadiennes passent généralement très peu de temps dans leur territoire.

Beaucoup de gens s’émerveillent de voir les défenseures canadiennes constamment s’immiscer profondément en territoire offensif. J’apporte un petit bémol là-dessus. L’attaque tous azimuts fonctionne peut-être à merveille contre des adversaires qui ne sont pas de taille. Toutefois, dans des matchs très serrés, les arrières doivent mieux choisir leurs moments offensifs.

***

Les Américaines ont présenté un visage beaucoup plus conventionnel. Leurs défenseures sont habiles et aiment patiner avec la rondelle, mais elles ne distribuent pas le disque avec la même efficacité que les arrières canadiennes.

Les transitions des Américaines sont donc moins rapides.

Hilary Knight est l’attaquante qui a obtenu le plus de chances de marquer au sein de l’équipe américaine depuis le début du tournoi olympique. Photo : Getty Images / Elsa

Ce que les joueuses des États-Unis ont démontré jusqu’à maintenant, c’est qu’elles aiment s’installer en zone adverse, remporter des bagarres le long des bandes et alimenter les attaquantes qui se postent tout près du demi-cercle de la gardienne adverse.

C’est peut-être ce qui explique pourquoi la vénérable Hilary Knight, une attaquante de puissance de 32 ans qui a nettement ralenti, est la joueuse américaine qui a obtenu le plus de chances de marquer de qualité (10) depuis le début des Jeux.

À titre comparatif, Sarah Nurse (14), Sarah Fillier (13) et Rebecca Johnston (11), se sont avérées plus menaçantes du côté canadien.

***

Bref, malgré la coûteuse blessure subie par Mélodie Daoust, le Canada jouit d’un avantage assez clair en attaque.

Le match de ce soir révélera toutefois comment les défenses des deux équipes, qui n’ont pas encore été mises à l’épreuve, répondront dans une guerre de tranchées.

Ann-René Desbiens sera devant le filet du Canada tandis que l’entraîneur américain a distribué le temps de jeu également entre ses trois gardiennes jusqu’à présent. Il sera intéressant de voir quelle cerbère gardera les buts.

Au bout du compte, l’enjeu pour les Canadiennes consistera à prendre les moyens nécessaires pour continuer à exploiter leurs forces. Si elles jouent de façon combative dans leur territoire et qu’elles empêchent les Américaines de s’y installer et de surcharger le devant du filet de Desbiens, les Canadiennes seront les seules à pouvoir exploiter leurs points forts.