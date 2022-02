Trois lugeuses canadiennes dans le top 20 après deux descentes

Les lugeuses canadiennes réussissent bien après les deux premières descentes de l’épreuve individuelle aux Jeux olympiques de Pékin. Trinity Ellis a été la meilleure du trio unifolié, lundi, et pointe au 13e échelon du classement provisoire.

L’athlète de Pemberton, en Colombie-Britannique, s’est bien reprise avec une deuxième descente bien exécutée. Cela lui a permis de réaliser un temps cumulatif de 1 min 58 s 272/1000. Une perte de contrôle dans le dernier segment de la piste lui avait fait perdre du temps à son premier parcours.

« Je suis contente de mes descentes. Ma première aurait pu être un peu plus propre, mais j'étais plus constante à ma deuxième. » — Une citation de Trinity Ellis

Non loin derrière, la plus jeune lugeuse en lice a montré qu’elle ne doit pas être prise à la légère par ses compétitrices. Natalie Corless occupe le 15e rang grâce à un chrono combiné de 1:58,509 après deux descentes sans faute.

Ç'a été l'une de mes meilleures descentes. J’ai eu un petit problème au début, mais comparativement à l’entraînement, aujourd’hui, j’ai eu des descentes incroyables. Donc, je suis honnêtement très contente juste de m’être rendue à ce point-ci. Je suis fière de ce que j’ai fait aujourd’hui , a dit, réjouie, l’athlète de Whistler.

De son côté, Makena Hodgson a connu une journée de travail plus difficile. Un contact avec la paroi de la piste à la sortie de la rampe de lancement lui a coûté de précieux centièmes de seconde en première manche. L’Albertaine (1:58,982) a ensuite mal négocié un virage en fin de parcours, ce qui l'a fait glisser en 17e place.

Makena Hodgson en action durant sa première descente Photo : Associated Press / Pavel Golovkin

Globalement, je pense que ça s’est bien passé. Malheureusement, j’ai eu des problèmes à la fin, donc ce n’est pas vraiment la descente que j’espérais. Je me concentre maintenant sur le jour 2 , a affirmé l’athlète de 21 ans.

« Quand je suis arrivée à la piste, je me suis dit : "Je course aux Jeux olympiques aujourd’hui, c’est vraiment cool!" » — Une citation de Makena Hodgson

Le haut du classement général est dominé par les Allemandes. La double championne olympique Natalie Geisenberger (1:56,825) mène, tandis que sa compatriote Anna Berreiter (1:57,033) est installée au 2e rang.

Les 20 premières lugeuses après trois manches passeront à la dernière mardi.

La queue du dragon fait des victimes

N’eût été la chute de Lucia Taubitz, meneuse après une manche et détentrice du record de piste, l’Allemagne aurait bien pu accaparer le podium provisoire.

Le parcours du Centre national de glisse de Yanqging, connu sous le nom de Dragon des neiges , ne fait aucun cadeau ni même à l'élite de ce sport. Sa dernière portion, la queue du dragon , est particulièrement complexe à manœuvrer, ce qui nécessite une exécution parfaite. Une erreur dans ce secteur est chèrement payée.

Taubitz l’a appris à ses dépens dans sa deuxième descente. Une sortie du virage 13 mal négociée a fait chavirer la luge de l’Allemande, qui a terminé le parcours bien malgré elle sur le ventre. Cette chute l’a reléguée en 14e position.

Catastrophe pour l’Allemande Julia Taubitz Photo : Getty Images / Julian Finney

Viktoriia Demchenko et Ekaterina Katnikova, du ROC, ainsi que Summer Britcher et Emily Sweeney, des États-Unis, ont également vécu une expérience semblable. Plus de peur que de mal, mais ces chutes compliqueront passablement la suite de leur épreuve.