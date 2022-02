Blondin écartée du podium au 1500 m, la reine Wust sacrée à nouveau

La Néerlandaise Ireen Wust a pour sa part réaffirmé sa domination en remportant un troisième titre olympique sur la distance. La plus grande médaillée de l’histoire des Pays-Bas a ainsi récolté un 12e podium en cinq présences aux Jeux d'hiver.

La Japonaise Miho Takagi a décroché la médaille d’argent en s’approchant à 44/100 de la championne. La compatriote de Wust, Antoinette de Jong, est quant à elle montée sur la troisième marche du podium.

Après une 14e place en deçà de ses attentes au 3000 m, Blondin, 31 ans, a enregistré un chrono de 1 min 56 s 49/100 qui lui a conféré le 13e rang.

Je suis un petit peu plus satisfaite. Je pense que mes distances individuelles en ce moment souffrent, mais il reste encore la poursuite et le [départ groupé] et je pense que je peux faire de bons résultats à ces distances-là , a indiqué l’Ottavienne. Réaliste, elle ne croit pas être capable d’ajouter une médaille au tableau du Canada au 5000 m.

Ivanie Blondin a terminé 13e au 1500 m, aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Elsa

La poursuite, c’est une distance parfaite pour moi en ayant Valérie [Maltais] et Isabelle [Weidemann] à mes côtés. Je me sens toujours bien de patiner avec ces deux-là et je sais qu’elles peuvent me supporter comme je peux les supporter.

À son baptême du feu, Pearman a terminé au 24e échelon. La patineuse de Ponoka, en Alberta, a connu un bon début de course, touchant quelques instants au 3e rang provisoire, mais l’énergie a semblé lui manquer en fin de parcours.

Elle a éprouvé des difficultés dans le dernier virage et a enregistré un temps de 1:59,89.

Maddison Pearman a pris le 24e rang du 1500 m en patinage de vitesse longue piste, aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Associated Press / Sue Ogrocki

Je sais que tout le monde est fier à la maison, peu importe le résultat, mais je voulais seulement faire une course qui n’était peut-être pas celle de ma vie, mais dont je peux être fière. Et c’est pas mal ce que tu dois faire aux Olympiques, faire de ton mieux et ne pas baisser les bras , a analysé la jeune patineuse qui souhaitait profiter de son expérience.

La recrue de 26 ans aura l'occasion de se reprendre la semaine prochaine au 1000 m, son autre spécialité.

Une compétition relevée

Les Canadiennes avaient fort à faire pour tenter de monter sur le podium, puisque les grosses pointes internationales ne comptaient laisser aucun centième de secondes leur échapper.

Ivanie Blondin avait à ses côtés la tenante du titre, Ireen Wust. Cette dernière a graduellement accéléré la cadence tout au long du parcours.

La Néerlandaise Ireen Wust a remporté un troisième titre olympique sur 1500 m, aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Elsa

Wust, 35 ans, a finalement signé un record olympique de 1 min 53 s 28/100, fracassant par 1,54 s le chrono d’Antoinette de Jong qui détenait jusque là le premier rang provisoire.