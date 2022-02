Des Canadiennes masquées en contrôle contre les joueuses du ROC

Après une première séance d’échauffement, les Canadiennes sont demeurées dans le vestiaire, en attente des résultats de tests de leurs adversaires.

Quatre représentantes du ROC ont finalement été retirées de la formation avant la première mise au jeu. Les deux équipes devaient porter un masque N95 pour entamer cette rencontre.

L’Ontarienne Sarah Nurse a ouvert le bal après un peu plus de deux minutes de jeu. Elle venait de marquer son quatrième but du tournoi lorsque sa coéquipière Sarah Fillier a doublé l’avance des Canadiennes, 20 secondes plus tard. Renata Fast et Jamie Lee Rattray ont reçu une mention d’aide sur la séquence.

Les Canadiennes ont bouclé cette première période en avantage numérique, sans être en mesure d’en profiter.

Deux buts rapides inscrits en milieu du deuxième tiers ont porté la marque à 4-0. Rattray et Erin Ambrose ont trouvé le fond du filet.

Le ROC a procédé à un changement de gardienne par la suite et Maria Sorokina a fait son entrée dans la rencontre.

De son côté, la gardienne de but Emerance Maschmeyer, qui disputait son tout premier match olympique, a cédé à la fin de la deuxième période. Elle a été surprise par un tir d’Anna Shokhina. La rondelle s’est faufilée sous son bras droit pour faire 4-1.

Les Canadiennes jouent de prudence

Au deuxième entracte, les deux équipes ont reçu la confirmation que tous les tests de dépistage du ROC étaient négatifs. Si leurs opposantes ont choisi de retirer leur masque pour conclure la partie, les Canadiennes ont préféré le conserver.

Elles n'ont pas semblé dérangées par cette mesure préventive et ont poursuivi leur domination. Deux buts ont été réussis en avantage numérique. Rebecca Johnston a d’abord complété une belle pièce de jeu orchestrée par Brianne Jenner et Marie-Philip Poulin. C'était ensuite au tour de la capitaine de récolter son premier but du tournoi.

Maschmeyer a effectué 11 arrêts dans la victoire, tandis que les gardiennes du ROC ont fait face à 43 tirs.

Un défi de taille attend la troupe de l’entraîneur-chef Troy Ryan mardi. Elle affrontera les États-Unis, autre formation invaincue dans son groupe.