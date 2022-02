Les Canadiennes en avance sur les joueuses du ROC après une période

Le début de la rencontre a été retardé d’une heure en raison de tests COVID non concluants, mais ça n'a pas semblé déranger les hockeyeuses canadiennes. Elles ont vite pris l'avance face aux joueuses du ROC et mènent 2-0 après une période, lundi, à leur troisième match du tour préliminaire à Pékin.

Après une première séance d’échauffement, les Canadiennes sont demeurées dans le vestiaire, en attente des résultats de tests de leurs adversaires.

Quatre représentantes du ROC ont finalement été retirées de la formation avant la première mise au jeu. Les deux équipes doivent porter un masque N95 au cours de cette rencontre.

L’Ontarienne Sarah Nurse a ouvert le bal après un peu plus de deux minutes de jeu. Elle venait de marquer son quatrième but du tournoi lorsque sa coéquipière Sarah Fillier a doublé l’avance des Canadiennes, 20 secondes plus tard. Renata Fast et Jamie Lee Rattray ont toutes deux reçu une mention d’aide sur la séquence.

Les Canadiennes ont bouclé cette première période en avantage numérique, sans être en mesure d’en profiter. Elles ont cumulé 13 tirs au total.

La gardienne de but Emerance Maschmeyer, qui dispute son tout premier match olympique, a stoppé les 7 tirs dirigés vers elle. Elle a notamment fermé la porte à Valeria Pavlova lors d’une échappée.

La troupe de l’entraîneur-chef Troy Ryan est en quête d’une troisième victoire de suite à Pékin. Forte d’un départ convaincant en l’emportant 12-1 face à la Suisse, elle a facilement vaincu la Finlande à son deuxième affrontement, au compte de 11-1.

Le ROC a quant à lui gagné contre la Suisse avant de s’incliner face aux États-Unis.