Le Canada finit 4e à l’épreuve par équipe en patinage artistique

La compétition a finalement été remportée par les représentants du ROCComité olympique russe , qui terminent avec 74 points. Les Américains, avec 65 points, et les Japonais, avec 63 points, ont suivi aux 2e et 3e rangs. Les Canadiens, avec 53 points, sont bien loin du podium.

Piper Gilles et Paul Poirier se sont distingués pour le Canada en prenant le 3e échelon de la danse libre, lundi. Le duo ontarien a allié élégance, glisse et rapidité d’exécution pour obtenir une note de 124,39 de la part des juges.

Le programme libre, c’est vraiment notre programme le plus fort et nous étions très confiants aujourd’hui. Nous nous sommes améliorés tous les jours depuis notre arrivée et nous nous sentons toujours plus confortables sur la glace , a indiqué Paul Poirier à l’issue de la compétition.

Au final, seuls les Américains et les athlètes du ROCComité olympique russe sont parvenus à faire mieux au programme libre avec des pointages respectifs de 129,07 et 128,17.

Le trio de tête sera à surveiller lors de la compétition de danse sur glace qui débutera le 12 février.

« On veut travailler sur les éléments qui ont fait défaut dans les derniers jours afin d’être prêts pour la compétition individuelle. On va retourner à l'entraînement pour travailler sur ça et nous assurer de faire encore mieux, car on aura besoin de ces éléments pour vivre pleinement notre moment olympique. » — Une citation de Piper Gilles

Une frousse pour James et Radford

Vanessa James et Eric Radford ont été les premiers Canadiens à fouler la glace du Palais omnisports de la capitale.

Malgré une vilaine chute survenue à l'entraînement dimanche, le couple a signé un programme libre à la hauteur de ses attentes. Sa performance lui a procuré 130,07 points, une récolte bonne pour le 4e échelon.

On a eu un petit accident hier à l’entraînement et ça nous a un peu déconcentrés , a avoué Vanessa James, qui s’est dite fière de la manière dont son coéquipier et elle sont parvenus à rebondir.

Vanessa James et Eric Radford ont poussé un soupir de soulagement au terme de leur programme. Photo : Associated Press / David J. Phillip

« Ce n’était pas parfait, mais c’était bien, surtout après notre incident. Nous patinons ensemble depuis moins d’un an, alors c’est difficile d’avoir confiance et de retourner aussi vite sur la glace, mais c’était magnifique de pouvoir le faire ce soir. Ça nous met en confiance pour la suite. » — Une citation de Vanessa James

James et Radford voudront poursuivre sur cette lancée la semaine prochaine, lorsqu’ils prendront part à l’épreuve des couples.

Nous allons retourner à l’entraînement rapidement, tout en essayant de garder la même routine que nous avons à Montréal. Nous voulons nous préparer adéquatement chaque jour pour atteindre notre pic au bon moment , a conclu le triple médaillé olympique Eric Radford.

Madeline Schizas termine en beauté

Dernière Canadienne en lice, Madeline Schizas s’est classée 3e du programme libre féminin.

L’Ontarienne de 18 ans, qui avait sauvé la mise pour le Canada dimanche, en a une fois de plus mis plein la vue et a récolté la meilleure note de sa saison avec 132,04 points pour sa prestation.

C’était incroyable! J’étais très nerveuse, mais dès que je suis entrée sur la glace, j’ai senti le soutien de toute mon équipe. À ce moment, j’étais très emballée de pouvoir patiner sur la glace olympique et de représenter mon pays , a raconté la patineuse.

« Je n’oublierai jamais le moment où j’ai terminé mon programme. C’était un moment puissant et j’étais très fière de ma performance. » — Une citation de Madeline Schizas

La Canadienne poursuivra ses premiers Jeux olympiques dès le 15 février pour le début de l’épreuve féminine individuelle.