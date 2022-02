C’est terminé pour le Canada en curling double mixte

Le Canada s’est battu jusqu’à la fin, mais a perdu 8-7 en prolongation contre l’Italie dans son dernier match du tour préliminaire en curling mixte aux Jeux olympiques de Pékin, lundi. Cette défaite marque l’élimination du duo de John Morris et de Rachel Homan.

Une feuille de papier… c’est à peu près tout ce qui séparait la pierre rouge canadienne de la jaune italienne en fin de match. Celle de Stefania Constantini et d'Amos Mosaner était un tout petit peu plus près du bouton que celle que venait de lancer Homan et a sonné le glas pour le Canada.

Avec une seule place disponible pour le tour éliminatoire, l'unifolié devait absolument remporter ce match pour rester en vie. Le défi était de taille face à des adversaires invaincus en huit rencontres.

Le match a été à l’image des derniers jours pour le Canada, qui a souvent manqué des occasions simples et des lancers relativement faciles.

La Canadienne Rachel Homan effectue un lancer pendant son match contre l'Italie. Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Après plusieurs manches de jeu serré, le duo canadien a pris les choses en main lors de la septième avec trois précieux points pour prendre l'avance 7-5. Il pensait bien se sauver avec une victoire relativement aisée.

John Morris a ensuite réussi une triple sortie des pierres italiennes. Stefania Constantini et Amos Mosaner étaient en position de marquer avec le marteau en main, mais le dernier lancer canadien, raté, a permis aux Italiens d'inscrire deux points au lien d'un seul et de ramener le match à 7-7.

Jonh Morris et Rachel Homan balaient la glace pendant leur match contre l'Italie. Photo : Getty Images / Lillian Suwanrumpha / AFP

Le marteau en main, le Canada a perdu la rencontre sur le dernier lancer de Rachel Homan. John Morris a balayé la surface glacée avec un peu trop d’insistance, ce qui a poussé quelques millimètres trop loin l'objet.

Amos Mosaner a été impérial dans ce match avec une efficacité de 88 % et plusieurs lancers lourds bien placés. Sa coéquipière a été légèrement moins efficace à 85 %.

Amos Mosaner et Stefania Constantini trouvent toutes les façons de gagner dans ce tournoi olympique avec neuf victoires en autant de rencontres. Photo : Getty Images / Lillian Suwanrumpha / AFP

Le duo Homan-Morris est éliminé de la compétition avec une fiche de cinq victoires et quatre défaites, la même que la Suède, qui passe au tour des médailles grâce à sa victoire contre le Canada. La Norvège et la Grande-Bretagne se battront aussi pour une médaille.

Le Canada avait décroché l'or en curling double mixte aux Jeux de Pyeongchang en 2018. John Morris l'avait emporté avec Kaitlyn Lawes.