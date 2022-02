Le comité organisateur des Jeux de Pékin promet de meilleures conditions d’isolement

Associated Press

Le comité organisateur des Jeux olympiques de Pékin affirme qu'il prend acte des plaintes provenant d'athlètes placés en isolement en raison de la COVID-19 et qu'il s'assurera que des chambres propres, de la meilleure nourriture et un accès à des équipements d'entraînement seront mis à leur disposition.

Nous nous devons de réagir quand nous recevons de mauvais commentaires. C'est notre devoir, notre responsabilité , a tranché le directeur exécutif des Jeux olympiques, Christophe Dubi.

Nous devons faire en sorte que les conditions d'isolement répondent aux attentes , a-t-il ajouté.

Dubi a assuré dimanche que le comité organisateur fera en sorte que tout soit parfait pour les athlètes qui attendent de réintégrer la bulle olympique. Un porte-parole du comité organisateur des Jeux de Pékin a aussi précisé que les athlètes pourront commander leur repas au Village olympique et le faire livrer dans leur chambre d'isolement.

La Chine a mis en place de nombreuses mesures sanitaires pour éviter que les Jeux olympiques soient à l'origine d'une éclosion de COVID-19 dans sa population. Les Jeux se tiennent dans une bulle, où chaque personne doit se soumettre à un test de dépistage quotidien.

Les personnes qui reçoivent un résultat positif doivent se rendre dans un centre de quarantaine dédié et ne peuvent en sortir qu'en recevant des résultats négatifs ou un avis d'un comité d'experts médicaux.

Le comité organisateur répondait dimanche à de nombreuses plaintes formulées à propos des conditions d'isolement au centre de quarantaine.

La délégation allemande a qualifié les conditions de déraisonnables , affirmant notamment que les chambres devaient être plus grandes et plus propres. Le triple médaillé d'or en combiné nordique Eric Frenzel venait d'être placé en isolement après avoir reçu un test positif.

La biathlonienne russe Valeria Vasnetsova a révélé qu'elle était incapable de manger la plupart des repas qui lui étaient fournis lors de sa période d'isolement et qu'elle a survécu à son séjour grâce à seulement quelques portions de pâtes.

Peu après sa publication sur Instagram, un représentant du Comité olympique russe a publié une photo montrant que la qualité de la nourriture fournie s'était améliorée. On avait donné à Vasnetsova du saumon, des morceaux de concombre et du yogourt, entre autres.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le comité organisateur avait rapporté que 363 personnes avaient reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. Ce nombre comprend des athlètes, des représentants des médias et des membres des équipes de mission.