Aux Jeux olympiques, ce sont souvent les podiums qui retiennent l’attention. On pleure à la remise des médailles. Certains regrettent même la couleur d'une médaille synonyme de contre-performance. Et que dire de ceux qui terminent à la maudite 4e place, juste au pied de la célébrité.

Samedi, au Centre national de ski de fond de Zhangjiakou, on présentait l’épreuve de skiathlon chez les femmes. Le skiathlon est un mélange de deux styles de ski de fond, le classique et le libre.

Les femmes se sont élancées sur un parcours composé de deux boucles de 7,5 km. Parmi elles, Cendrine Browne. Une femme de 28 ans originaire de Prévost, dans les Laurentides. Sa présence aux Jeux de Pékin tient du miracle. En 2018, elle participe aux Jeux de Pyeongchang, elle revient à la maison et souffre d’une longue dépression.

Malgré cela, elle remonte sur ses skis et revient au plus haut niveau de la compétition. Là encore, le sort s’acharne, cette fois ce sont les commotions cérébrales qui s’invitent.

Et comme deux malheurs n’arrivent jamais seuls, elle entre en conflit ouvert avec sa fédération. Ce qui lui vaudra une exclusion et c’est à ses frais qu’elle va rejoindre le circuit de la coupe du monde. Elle obtiendra finalement sa qualification pour Pékin, car elle s’accroche depuis toujours à sa devise qui est devenue sa phrase fétiche : Quand tu tombes, ça fait mal, mais se relever te rend plus fort .

Samedi, après avoir franchi le fil d’arrivée de sa course, Cendrine a regardé le tableau d’affichage et a vu son nom apparaître au 20e rang. Elle s’approche du micro de Radio-Canada et, avec un large sourire, elle déclare : Je savais qu'obtenir un top 20 serait difficile, mais j'ai réussi! Wow, je n'en reviens pas, c'est extraordinaire!

Et dire que certains athlètes gagnent une médaille et sont mécontents de sa couleur! Ce sourire et cet enthousiasme sont la récompense de Cendrine, une revanche contre le mauvais sort et l’injustice.

Les jeunes de Prévost, dans les Laurentides, doivent être fiers d’elle. Comme les élèves de l’école du Champ-Fleuri, qu’elle avait rencontrés pour leur parler de détermination, de résilience et de persévérance. Toutes des qualités qui caractérisent Cendrine Browne.

Cendrine est pour tous ces jeunes un modèle et c’est aussi cela, les Jeux olympiques. Qu’importe le podium ou la médaille, participer aux Jeux est déjà un exploit en soi, car on reste gravé à jamais comme olympien. Et ça, c’est unique. Vous faites partie d’un gotha d’athlètes qui représentent toutes les valeurs véhiculées par Cendrine.

En regardant ce sourire, je me suis presque réconcilié avec ces Jeux sans public et sous haute surveillance. Le sourire d’une vingtième place valait bien la peine de se coucher tard.