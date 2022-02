Les Chinoises s’illustrent dans un gain contre les Japonaises

Les Chinoises Hannah Miller et Kimberly Newell, toutes deux originaires du Canada, ont brillé dimanche dans une victoire de 2-1 en tirs de barrage contre les Japonaises, meneuses du groupe B, au Centre des sports de Wukesong.

Miller a inscrit l’unique but de la séance de tirs au but, tandis que Newell a repoussé les cinq rondelles dirigées vers elle pour confirmer le triomphe de l'équipe chinoise.

Après un début de match sans histoire, Akane Hosoyamada a offert les commandes au Japon en fin de première période d’un foudroyant tir des poignets du haut des cercles de mise au jeu.

L'avance a tenu jusqu’au début du troisième engagement. Les Chinoises ont profité d’un revirement en territoire adverse pour décocher un tir que Nana Fujimoto a été incapable de maîtriser. Baozhen Hu a ensuite poussé la rondelle dans une cage béante.

Baozhen Hu a créé l'égalité en troisième période. Photo : Associated Press / Petr David Josek

Cette réussite a donné un second souffle à la Chine, qui s’est alors faite plus menaçante, sans toutefois ajouter un deuxième but.

Dans une prolongation au rythme infernal, les deux formations ont eu de bonnes occasions de l’emporter. Les Chinoises sont passées bien près lorsque Hannah Miller a entraîné dans sa chute la rondelle dans le filet japonais. Les officiels ont toutefois refusé le but, forçant ainsi la tenue des tirs de barrage.

Avec cette victoire, la Chine a privé le Japon d’un accès direct aux quarts de finale. Elle a cependant perdu les services de Mengying Zhan en première période après un contact avec une coéquipière.

Mengying Zhan s'est blessée en première période après un contact avec une coéquipière. Photo : Associated Press / Petr David Josek