Sommet personnel aux Jeux olympiques pour MacKenzie Boyd-Clowes

Les sauteurs ont profité de conditions météorologiques impeccables au Centre national de saut à ski de Zhangjiakou.

Favori pour monter sur la plus haute marche du podium, le Japonais Ryoyu Kobayashi n'a pas déçu avec ses 275 points. Il a d'ailleurs enregistré une note ahurissante de 145,4 à son premier essai. L'Autrichien Manuel Fettner (270,8) et le Polonais Dawid Kubacki (265,9) ont respectivement mis la main sur l'argent et le bronze.

MacKenzie Boyd-Clowes Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Boyd-Clowes a pour sa part été explosif à la table d'envol lors de sa première descente. Il a su faire preuve de calme dans les airs afin de planer sur 100,5 mètres.

Les juges lui ont attribué des notes de 18 et de 18,5 pour son style en vol. Cela a permis à l'Ontarien de 30 ans de se hisser au 12e rang provisoire grâce à ses 129,8 points.

Malheureusement pour le vétéran, son deuxième saut a été beaucoup moins gracieux et il a dû se contenter d'un pointage de 122,8.

Malgré tout, il s'agit de la deuxième performance d'un sauteur canadien aux Jeux olympiques. Steve Collins avait terminé au 13e échelon à Calgary en 1988.

L'autre représentant de l'unifolié en lice, Matthew Soukup, n'a pas été en mesure de se qualifier pour la finale. L'Albertain de 24 ans a franchi 92 mètres pour conclure en 45e position avec un pointage de 103 à son unique saut.