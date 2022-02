Le Canadien Ted-Jan Bloemen bien loin du podium au 5000 m

Le Suédois Nils van der Poel, favori avant la course, est monté sur la plus haute marche du podium grâce à un temps de 6 min 8 s 84/100. Le Néerlandais Patrick Roest (6:09,31) a pour sa part mis la main sur la médaille d'argent, tandis que le Norvégien Hallgeir Engebraaten (6:09,88) a reçu le bronze.

Deuxième au classement général de la Coupe du monde dans les longues distances cette saison, Bloemen a dû se contenter du 10e rang. Il a conclu le parcours avec un retard de 10,27 s sur le vainqueur.

J'ai senti que j'avais très bien commencé. Je respectais le plan de match, mais après le 4e tour, je perdais mon énergie et je ne savais pas quoi faire pour la retrouver. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé , a-t-il confié sans cacher ça déception à la suite de la compétition.

Questionné à savoir si sa contre-performance lui servirait de leçon et de motivation pour rebondir dans ses prochaines courses, Ted-Jan Bloemen, visiblement encore sous le choc, a répondu qu'il ne le sait pas encore .

À Pyeongchang, le patineur de 35 ans avait remporté les premières médailles canadiennes sur 5000 et 10 000 m en 86 ans, décrochant respectivement l'argent et l'or.

Triple champion olympique sur 5000 m, Sven Kramer a pour sa part terminé la course tout juste devant Bloemen, au 9e échelon. Le Néerlandais avait obtenu l'or à Pyeongchang, à Sotchi et à Vancouver, en plus de la médaille d'argent aux Jeux de Turin en 2006.