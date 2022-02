Olivier Léveillé frôle le top 30 en skiathlon

Bolshunov a gagné la première médaille d’or de sa carrière à des Jeux d'hiver devant son compatriote Denis Spitsov, loin derrière. Le Finlandais Iivo Niskanen a complété le podium.

Ç'a été un défi de garder la technique et la tête froide tout au long de la course, mais je pense que c’est ce qui a payé et donné un avantage dans les derniers tours. J’ai réussi à remonter et presque réussi mon objectif. J’ai fini 31e. Je voulais essayer de finir dans le top 30, mais j’ai encore d’autres occasions , a dit l'athlète de Sherbrooke.

« Je pense que la constance a été la raison de mon succès aujourd’hui. » — Une citation de Olivier Léveillé

Également en action, le Gatinois Antoine Cyr a terminé en 42e place. Après l'épreuve, il a avoué être déçu de sa première performance olympique, mais a dit vouloir rebondir pour les prochaines épreuves.

De son côté, Rémi Drolet a conclu la course avec plus d’un tour de retard.

Ce n'était pas une vraiment bonne course pour moi. C'était difficile parce que je pense que j'y suis allé un peu trop fort au début et, à cause de ça, j'ai vraiment perdu toute mon énergie. Et vu que le parcours est en altitude, je n'avais vraiment plus rien , a expliqué le Britanno-Colombien.

En plein contrôle

Spécialiste du style classique, Niskanen a mis de la pression sur ses concurrents en début de parcours. Il s’est échappé après cinq kilomètres au centre de ski nordique de Zhangjiakou.

Victime d’une légère chute un peu plus tôt dans l'épreuve, Bolshunov s’est accroché et a rejoint le meneur. Ensemble, ils ont creusé l’écart les séparant du groupe de chasse, qui s’est effrité petit à petit.

À la transition, les deux skieurs détenaient une avance de 29 secondes sur leur plus proche poursuivant, le triple médaillé olympique Denis Spitsov, également du ROC.

Pendant ce temps, Léveillé occupait le 34e rang. Cyr et Drolet pointaient quant à eux en 39e et 55e places.

Visiblement, Bolshunov était plus dans son élément en style libre. Le quadruple médaillé des Jeux de Pyeongchang a accéléré et Niskanen a été incapable de suivre la cadence, ayant dépensé beaucoup d’énergie dans la première moitié de la course.

Spitsov a profité de cette baisse de régime. Il a imité son compatriote et a réussi à rattraper aisément le Finlandais.

Bolshunov a ensuite skié en solitaire et n’a montré aucun signe de fatigue. Il jouissait d’un coussin de 41 secondes avec 10 kilomètres à parcourir. Sa domination a pris fin après un effort de 1 h 16 min 9 s 8/10, mais il célébrait sa victoire imminente depuis un bon moment déjà sur le parcours.

Spitsov a franchi la ligne d’arrivée 1:11 plus tard, tandis que Niskanen a accusé un retard de 2 minutes sur le vainqueur.

Médaillé d’or à Pyeongchang, le Norvégien Simen Krüger n’a pu défendre son titre dimanche. Un résultat positif à la COVID-19 avait retardé son départ pour la Chine cette semaine.

Cyr, Drolet et Léveillé, respectivement âgés de 20, 21 et 23 ans, en sont tous à leurs premiers Jeux olympiques.

Samedi, la Québécoise Cendrine Browne a enregistré le meilleur résultat canadien au skiathlon avec une 20e place.

Les épreuves de sprint en style libre seront présentées mardi.