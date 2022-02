COVID-19 : c’est fini pour l’Australie en curling double mixte

L’équipe australienne de curling double mixte doit renoncer aux Jeux de Pékin à cause d’un cas de COVID-19, a confirmé dimanche le Comité olympique australien.

Tahli Gill, qui fait équipe avec Dean Hewitt, a reçu un test positif samedi. Elle a été placée en isolement. Le Comité olympique australien aimerait qu’elle et son coéquipier rentrent à la maison le plus tôt possible.

Aucun joueur ne peut être remplacé dans ce tournoi. L’Australie doit donc déclarer forfait pour ses deux derniers matchs. Elle devait notamment affronter les Canadiens John Morris et Rachel Homan plus tard dimanche.

Tahli Gill avait aussi contracté la COVID-19 avant les Jeux.