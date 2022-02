Victoire in extremis du Canada en curling double mixte

Les Canadiens Rachel Homan et John Morris ont eu besoin d’une neuvième et ultime manche pour venir à bout des Tchèques 6-5 en curling double mixte, dimanche, au tour préliminaire des Jeux olympiques de Pékin.

Les deux équipes se sont talonnées tout au long du match présenté au Centre aquatique national. Le Canada a pris l'avance 3-2 en cinquième manche en marquant sans détenir l’avantage de la dernière pierre.

La Tchèque Zuzana Paulova et son mari Tomas Paul ont inscrit deux autres points en sixième. Ils ont creusé leur écart d’un point supplémentaire au septième bout, portant le pointage à 5-3.

Les Canadiens ont fait fi de la pression au huitième bout : ils ont inscrit deux points pour créer l’égalité 5-5 et forcer in extremis la tenue d’une prolongation.

Rachel Homan a lancé l'avant-dernière pierre du match entre le Canada et la République tchèque. Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Rachel Homan a lancé l’avant-dernière pierre directement sur le bouton. Les Tchèques n’ont pu la déloger, laissant la victoire aux Canadiens.

L’unifolié a maintenant cinq victoires et deux défaites dans ce tournoi.

Le duo canadien doit maintenant se frotter aux Australiens. Lundi, il affrontera plutôt l’Italie, l’équipe qui domine les compétitions jusqu’à maintenant.

La République tchèque a raison des États-Unis

Un peu plus tôt dimanche, les Tchèques se sont mesurés aux Américains Vicky Persinger et Christopher Plys. Le match à caractère offensif s’est soldé par une victoire de 10-7 en faveur de la République tchèque.

Paulova et Paul étaient en retard 3-4 lorsqu’ils ont inscrit quatre points au quatrième bout pour prendre l'avance. Les Américains ont répliqué dès la manche suivante pour faire 7-7.

Zuzana Paulova et Tomas Paul, qui représentent la République tchèque en curling double mixte, en sont à leur première présence aux Jeux olympiques. Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Après deux bouts où chacune des deux nations a utilisé son jeu de puissance sans connaître beaucoup de succès, les curleurs tchèques ont conclu le match avec le marteau. Ils en ont profité pour boucler la boucle et marquer trois points pour mettre fin à la rencontre.

Les Britanniques ont eu chaud

Les Chinois Fan SuYuan et Ling Zhi sont passés bien près de surprendre les Britanniques Jennifer Dodds et Bruce Mouat, champions du monde en titre en double mixte.

SuYuan et Zhi ont toutefois accordé un point en toute fin de partie pour s’avouer vaincus 6-5. Ils subissent ainsi un cinquième revers depuis le début du tournoi.

Dodds et Mouat ont été les premiers à marquer dans le match, mais les trois bouts suivants ont été à l’avantage des favoris locaux.

Les Britanniques ont tenté de renverser la vapeur en cinquième manche en utilisant leur jeu de puissance. La stratégie s’est avérée payante et les champions du monde en titre ont créé l’égalité 4-4. SuYuan et Zhi ont imité leurs adversaires ensuite, mais ont été stoppés par Dodds et Mouat.

Tout s’est joué à la huitième manche, où le compte était de 7-7. Les Chinois ont été incapables de déloger une pierre britannique placée près du bouton. Une pierre qui allait leur coûter la victoire.