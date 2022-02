Madeline Schizas sauve le Canada en patinage artistique par équipe

L’Ontarienne de 18 ans, qui en est à sa première présence aux JO, a survolé la glace du Palais omnisports de la capitale. Elle a offert une prestation avec très peu d’erreurs, ce qui lui a permis de récolter un pointage de 69,60. Elle finit le programme en 3e position, derrière Kamila Valieva du ROC et Higuchi Wakaba du Japon.

Madeline Schizas en était à sa première performance aux Jeux olympiques. Photo : Getty Images / Catherine Ivill

Ce résultat permet au Canada de se hisser dans le top 5 du classement général, en 4e place. Seuls les cinq premiers des dix pays participants au concours peuvent accéder à la finale.

Équipes qualifiées pour la finale : ROC (36 points) États-Unis (34 points) Japon (29 points) Canada (24 points) Chine (22 points)

Les trois premiers programmes courts présentés vendredi avaient placé l'unifolié en délicate position, au 6e rang.

Roman Sadovsky, le couple formé de Piper Gilles et de Paul Poirier en danse et le duo de Kirsten Moore-Towers et de Michael Marinaro avaient représenté le Canada pour ces premières prestations. Madeline Schizas était la dernière à patiner dans les programmes courts.