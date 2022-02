Je vous raconte ma dernière rencontre, celle qui n’a pas eu lieu. Avec le gars qui portait le chandail des Expos dont le logo avait été transformé avec des inscriptions chinoises et le drapeau du pays. Je n’avais pas imaginé une garde partagée entre Montréal et Pékin. Voilà le plan B de Stephen Bronfman qui ne verra pas le jour…

Ce gars-là assistait au match entre les Canadiennes et les Finlandaises au tournoi de hockey féminin. Il était assis avec quatre autres spectateurs affichant leurs préférences pour le Canada avec un chandail de hockey rouge. Avec la feuille d’érable tatouée au coeur.

Mais ces amateurs de hockey à la racine canadienne bien solide étaient assis dans la section chinoise de l’amphithéâtre, c’est-à-dire l’endroit où la presse étrangère n’a pas le droit de mettre les pieds.

Ici, durant les JO, le gouvernement chinois a ordonné que le public ne soit pas en contact avec les reporters d’ailleurs. Nous devons rester dans notre bulle. Donc, lorsque nous nous rendons à un événement, nous sommes confinés à notre section, mais nous voyons de l’autre côté les locaux.

Ceux qui ont été invités aux parties ou les chanceux qui ont obtenu un laissez-passer dans cette section chinoise pour une raison difficile à connaître parce qu’on ne peut pas leur poser la question.

J’ai décidé de tenter ma chance. À mes risques et périls. Ma mère ne sera pas contente, elle m’avait fortement suggéré de ne pas déranger les Chinois. Ce n’est pas la première fois que je ne l’écoute pas…

J’ai tout de même fait les choses dans les règles de l’art. Je me suis approché de la section maudite. J’ai écrit un message sur mon téléphone que j’ai fait traduit en chinois grâce à une application. Le contraire vous aurait surpris.

J’ai attiré l’attention d’une bénévole à au moins cinq mètres dans l’autre camp, celui des Chinois. Elle m’a remarqué en faisant semblant de ne pas me voir. Puis, à force de brandir mon téléphone au bout de mes bras, je crois avoir fait jaillir un sentiment d’urgence en elle. J’étais peut-être en détresse, il fallait qu’elle me regarde.

Elle a sorti son téléphone et pris une photo du mien. Dans les faits, de l’écran de mon téléphone pour pouvoir lire mon message dans un chinois impeccable. Elle m’a fait signe d’attendre. C’est tout ce que je pouvais faire, ce n’était pas un gros sacrifice. La jeune fille a remis son cellulaire à un jeune homme qui s’est approché de moi pour me dire dans un anglais hésitant qu’il allait essayer de m’aider.

Tout ce que je voulais, c’est qu’il aille informer le groupe de supporteurs du Canada, incluant le partisan fini des Expos, de s’approcher de la barrière où je me trouvais pour que je puisse lui parler en entrevue après le match. À cinq mètres de distance pendant que je demeurerais avec mon caméraman Frédéric de l’autre côté de la frontière, c’est-à-dire de mon côté de la clôture. Le plan était fabuleux, j’avais trouvé un allié.

Mais le gentil garçon a peut-être réfléchi à son avenir. Je l’ai vu discuter avec plusieurs personnes pendant que les dernières minutes du match s’écoulaient. Puis, de mon bord, pendant que Frédéric préparait sa caméra, je vous dirais qu’au moins six personnes en uniforme ont commencé à rôder autour de nous sans nous adresser la parole.

J’ai pris le taureau par les cornes. J’ai choisi le plus sympathique du groupe, du moins en apparence, et je lui ai montré mon message en chinois. Il parlait un peu anglais. Il m’a gentiment dit qu’il me comprenait. C’était ça de gagné.

D’un regard complice, il m’a donné espoir et est allé voir une autre dame. Celle-là, je ne l’avais pas choisie. Mon pif me disait qu’elle semblait assez rigide. Disons que je ne serais pas allé prendre une bière avec elle. Frédéric s’est approché et m’a dit avec son ton mi-baveux, mi-inquiet dont lui seul a le secret : Jeff, ils nous ont à l’oeil. Je me sens observé .

Il avait raison. Mais j’étais à l’aise avec ça. On demandait à des Canadiens de s’approcher à une distance qui respectait les règles pour savoir ce qu’ils faisaient là. Qui étaient-ils simplement? Nous avions rencontré à notre arrivée une aimable responsable des journalistes dans l’édifice qui nous avaient fait part de nos droits. Nous pouvions faire des entrevues en retrait entre les périodes ou après le match avec les gens… de notre camp.

Je me disais que si je gardais les pieds de notre côté de la frontière et que les Canadiens de l’autre côté nous adressaient la parole de si loin qu’il faudrait que je leur demande de parler à haute voix, il y aurait une ouverture. Je sais, c’est dans ma nature d’essayer toutes sortes de trucs. C’est pour ça que ma mère de 93 ans m’avait averti, elle connaît son garçon.

Les Canadiennes ont gagné 11-1. Elles ont salué le groupe de partisans dont je souhaitais connaître l’identité en sortant de la patinoire. Frédéric a filmé la scène. La dame dont je me méfiais s’est installée au bord de la barrière qui séparait les deux sections de spectateurs.

Elle m’a regardé avec un air compréhensif et m’a dit : Monsieur, je comprends, mais je ne peux pas vous autoriser à faire cela. On ne peut pas permettre de contacts entre vous et la population locale même s’il s’agit de Canadiens. Même à une distance raisonnable. Je suis désolée. Vous pouvez demander à la responsable des journalistes ici si elle veut faire exception.

Les journalistes isolés à Pékin Photo : AFP / GABRIEL BOUYS

J’ai regardé Frédéric et on a convenu de mettre un terme à l’opération Expos . On n’essayait tout de même pas d’élucider un crime pour l’émission Enquête.

J’ai remercié la dame, elle m’a gentiment souri. Peut-être finalement que je serais finalement allé prendre une bière avec elle pour qu’elle m’explique la complexité de son travail, mais ça n’arrivera pas.

Mais la vie est bizarrement faite. Après avoir quitté l’amphithéâtre de hockey, sans parler à mon partisan des Expos, nous nous sommes rendus au stade où se déroulaient les compétitions de patinage de vitesse sur courte piste afin de tester la sécurité à cet endroit.

Pendant que j’observais les nombreux agents chinois au bord du public, j’ai aperçu devant moi un caméraman qui portait sa casquette à l’envers. J’ai eu envie de me frotter les yeux. Le gars avait sur sa tête une casquette des Expos! Oui, des Expos, en Chine. Nos Z’Amours, deux fois dans la même journée!

Lui, j’ai pu lui parler. Non, il n’était pas Québécois ni Canadien ni même Américain! Le gars était Britannique, né à Londres et travaillait pour la BBC.

C’est un classique cette casquette, même à Londres! m’a-t-il dit en avouant n’avoir jamais vu un match des Expos de sa vie.

Jean-François Poirier (à droite) a fait connaissance avec cet homme portant une casquette des Expos Photo : Radio-Canada / Jean-François Poirier

Si d’ici la fin de ces Jeux je vois une autre personne avec un chandail ou une casquette des Expos, je me déguise en Youppi! pour célébrer chacune des médailles d’or du Canada….