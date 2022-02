À surveiller ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin

Patinage artistique, slopestyle, curling, ski alpin, ski de fond, patinage de vitesse sur longue piste, ski acrobatique, luge, saut à ski et hockey féminin. C’est ce menu qui vous attend ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin.

Dès 20 h 30 (HNE), la Québécoise Laurie Blouin participera à la finale du slopestyle chez les femmes. L’athlète de Stoneham a terminé au 7e rang des qualifications.

Toujours à 20 h 30 (HNE), le Canada participera à la dernière partie de la phase préliminaire de la compétition de patinage artistique par équipe. Madeline Schizas présentera son programme court chez les femmes.

Le Canada est dans une position précaire après la présentation des trois premiers programmes courts : il pointe au 6e rang, tandis que seuls les cinq premiers pays obtiendront un laissez-passer pour la finale. Le pays avait remporté l’or à cette épreuve aux derniers JO de Pyeongchang.

À 22 h (HNE), les Canadiens James Crawford, Broderick Thompson et Brodie Seger seront de la descente masculine.

Thompson, de Whistler en Colombie-Britannique, a pris le troisième rang de la deuxième descente d’entraînement.

À 23 h 30 (HNE), Maxence Parrot, Mark McMorris, Darcy Sharpe et Sébastien Toutant prendront part aux qualifications chez les hommes en slopestyle, qu’on appelle aussi descente acrobatique.

À 2 h (HNE), dimanche, Antoine Cyr, Olivier Léveillé et Rémi Drolet participent au skiathlon chez les hommes.

Les hommes feront-ils aussi bien que Cendrine Browne, de Saint-Jérôme, qui a terminé au 20e rang du skiathlon chez les femmes, son meilleur résultat en carrière sur la scène internationale?

Le Canadien Ted-Jan Bloemen lors d'une session d'entraînement aux Jeux olympiques de Beijing en 2022. Photo : Getty Images / Elsa

À 3 h 30 (HNE), les yeux encore éveillés se tourneront vers le patineur de vitesse sur longue piste, Ted-Jan Bloemen. Le double médaillé des Jeux de Pyeongchang (or au 10 000 m et argent au 5000 m) tentera d’ajouter une médaille au 5000 m.

D’ailleurs, c’est en patinage de vitesse sur longue piste que le Canada a remporté sa première médaille des Jeux de Pékin, la nuit dernière. Isabelle Weidemann a gagné le bronze au 3000 m chez les femmes.

Dès 5 h (HNE), Sofiane Gagnon et Chloé Dufour-Lapointe tenteront de se qualifier pour la finale des bosses chez les femmes. La sœur de Chloé, Justine Dufour-Lapointe, est déjà qualifiée pour la finale, qui commencera à 6 h 30 (HNE).

À 6 h 30 (HNE), Reid Watts participera aux troisième et quatrième manches de la compétition de luge. Il occupe le 17e rang à mi-parcours.

Enfin, le duo canadien composé de Rachel Homan et de John Morris disputera deux autres parties du tour préliminaire du tournoi de curling mixte. À 1 h 05 (HNE), le duo affrontera la République tchèque, tandis qu’à 7 h 05 (HNE), Homan et Morris croiseront les balais avec l’Australie. Le Canada a une fiche de quatre victoires et de deux défaites.

Le tournoi de hockey féminin se poursuit la nuit prochaine. Le Canada sera en congé. Toutefois, la Chine affrontera le Japon à 3 h 40 (HNE).