Les Jeux de Pékin, dernière compétition pour l’Américain Shaun White

L’athlète de 35 ans, qui a remporté les titres olympiques des Jeux de 2006 à Turin, de 2010 à Vancouver et de 2018 à Pyeongchang, a eu des problèmes de chevilles, de genoux et avec son dos, des petits signes qui l’ont amené à conclure à la fin de 2021 qu’il devait prendre sa retraite.

Shaun White a rencontré les médias samedi. Les Jeux de Pékin sont ses cinquièmes olympiades.

L’athlète a raconté qu’il avait décidé de prendre sa retraite lors d’un moment de quiétude où il s’est perdu et a dû prendre un télésiège sur une montagne déserte. Je regardais le soleil se coucher et ça m’a frappé. C’était à la fois un moment triste, surréaliste, mais aussi vraiment joyeux , a-t-il ajouté.

Shaun White admet qu’il a craqué avant d’appeler ses amis et sa famille pour annoncer cette décision.

J’ai tout donné. Il y a eu des hauts et des bas pour en arriver là. Cela m’a rendu plus fort et meilleur , a-t-il indiqué.

Serein, le planchiste d’origine californienne savoure ce dernier tour aux Jeux olympiques. Tellement excité par tout ce qui se passe, il a adoré la cérémonie d’ouverture et estime que le Parc de ski acrobatique de Genting, le site où se tiennent les compétitions de surf des neiges, est incroyable .

Shaun White a confirmé qu’il ne participerait pas à beaucoup de compétitions après les Jeux de Pékin, parce qu’il y a tellement de choses à faire pour en arriver là, tellement de pression et tellement de poids sur les épaules .

Habituellement, je prends une pause après les Jeux olympiques pour me recentrer et me motiver à nouveau. Mais les Jeux actuels seront ma dernière compétition, ce qui est quand même spécial , a-t-il ajouté.

Une médaille, peu importe la couleur, serait un exploit en soi à Pékin pour White. En plus des blessures avec lesquelles il a dû composer, le planchiste américain est confronté à une vive concurrence de plus jeunes athlètes qui ont grandi en l’idolâtrant.

Shaun White a également remporté 15 médailles aux X Games.

La transition vers sa deuxième carrière est déjà en cours. White et son frère ont lancé en janvier une entreprise spécialisée dans la vente de matériel de planche à neige, Whitespace.