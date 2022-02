« J’ai déjà la médaille de bronze, ce n’est pas elle que je veux » - Maxim Noreau

Il n'est pas question toutefois de se contenter de cette couleur de médaille aux Jeux de Pékin.

J’ai déjà la médaille de bronze, ce n’est pas elle que je veux. Il ne faut pas avoir peur de dire qu’on veut la médaille d’or. Ce n'est pas une promesse, c’est juste un désir, mais c’est le but ultime. On va tout faire pour aller la chercher , mentionne le défenseur Maxim Noreau.

Pour ce faire, les joueurs sont prêts à se sacrifier au cours des prochains jours pour la cause commune.

Maxim Noreau Photo : Getty Images / Harry How

Il faut jouer dur, il faut jouer ensemble. Nous ne pouvons pas être égoïstes. Il faut jouer pour l’équipe, mais ça ne devrait pas être un problème. Quand tu mets 25 Canadiens ensemble, ils connaissent leur rôle et ils performent bien , poursuit l’attaquant Eric O’Dell.

Même si le Canada ne représente pas le même type de puissance que s'il avait envoyé les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) aux Jeux olympiques, la nation est parmi les favorites.

« Nous sommes tous fiers d’être Canadiens et de porter la feuille d’érable. Les joueurs sont prêts à tout faire pour gagner. » — Une citation de Corban Knight

Justin Peters, Kevin Poulin et Ben Scrivens reçoivent leurs médailles de bronze après le match contre la République tchèque. (Photo : Getty Images/Maddie Meyer) Photo : Radio-Canada

Quand il est question de hockey, nous avons une cible dans le dos. Nous avons des attentes et de la pression, mais nous sommes venus en mission. Ce sera dur, mais nous avons un objectif ici, c’est l’or. Tout le pays nous regarde. C’est une bonne pression , affirme l’attaquant Corban Knight.

Créer une chimie rapidement

Les joueurs savent bien qu’ils forment une équipe B assemblée rapidement après le désistement de la LNH. Tout le monde a eu l’appel à la dernière minute pour participer à ces Jeux, ce qui vient avec son lot de défis.

Il n’y a pas beaucoup de gars qui ont joué ensemble. Quand j’ai reçu la liste finale, il y avait beaucoup de joueurs sur lesquels je n’avais pas beaucoup d’informations. Mais, en une semaine, ç'a déjà beaucoup changé , explique Noreau.

Le Canada a organisé un camp de quelques jours en Suisse, avant de se diriger vers Pékin. Les dirigeants ont tenu quelques séances d’entraînement et des activités pour rapprocher les joueurs.

Équipe Canada célèbre une victoire contre la Finlande en 2018. Photo : Getty Images / Kirill Kudryavtsev / AFP

Nous sommes plus à l'aise entre joueurs. Nous nous sommes rapprochés comme équipe. On a eu du temps pour faire des activités comme des repas. Simplement de passer du temps ensemble et de connaître les gars nous aide , raconte le gardien Eddie Pasquale.

Le premier entraînement sur la glace de Pékin, samedi, a permis aux joueurs de solidifier cette chimie et, surtout, de prendre leurs aises dans leur nouvel environnement.

On sait qu’on commence bientôt et qu’il faut monter l'intensité d’un cran. Les gars sont fébriles de commencer le tournoi, et tu le vois. C’est le fun de voir la compétition, ça donne du jus. Tout le monde est prêt , affirme Jason Demers.

L'effectif canadien comprend de très jeunes joueurs comme Owen Power et Devon Levi, qui pourront être encadrés par des vétérans, notamment David Desharnais et Eric Staal. Ce dernier a été nommé capitaine.

Eric Staal aux Jeux de Vancouver, en 2010 Photo : (Alex Livesey/Getty Images/File)

Il fait ce qu’il faut pour gagner. Son C. V. parle de lui-même. Et ce sera important avec un groupe si diversifié. Nous sommes chanceux de l'avoir, il sera fantastique , soutient le gardien Matt Tomkins au sujet de Staal.

« Nous avons un bel équilibre avec des jeunes rapides et confiants. Les vétérans ont de l’expérience, ça nous aidera. » — Une citation de Eric O'Dell

(Avec les informations d'Alexandre Gascon)