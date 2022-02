L’équipe canadienne de biathlon conclut 14e au relais mixte

Après un sprint final endiablé, c'est finalement l'équipe norvégienne qui a décroché la médaille d'or olympique. Marte Olsbu Roiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Boe et Johannes Thingnes Boe ont réalisé le temps de référence en 1 h 6 min 45 s 6/10.

Les Français (+0,9 s), tenants du titre, et les athlètes du ROC (+1,5 s) ont complété le podium.

On a eu quelques ennuis et quelques réussites , a dit Sarah Beaudry, qui était la première à s'élancer pour l'équipe canadienne.

Il ne faut pas être négatifs, c'est seulement la première course des Jeux. On sera prêts pour les autres épreuves , a-t-elle ajouté.

Les conditions météorologiques ont compliqué la tâche des biathloniens, explique Christian Gow : Aujourd'hui était probablement la journée la plus difficile en raison des forts vents!

J'ai fait plusieurs erreurs en raison du vent, mais j'ai énormément appris et je serai prêt pour ma prochaine course , a renchéri l'athlète de 28 ans.

L'équipe française, composée d'Anaïs Chevalier-Bouchet, de Julia Simon, d'Émilien Jacquelin et de Quentin Fillon Maillet, était en tête après deux relayeurs.

Émilien Jacquelin a toutefois connu un problème technique avec son chargeur et a dû réaliser des tours de pénalité pour pouvoir donner le relais à son compatriote.

Les Italiens ont connu un départ canon, mais n'ont pu maintenir le rythme. Ils ont conclu l'épreuve au 9e rang.

Avant le sprint final, le représentant du ROC Eduard Latypov était 1er et semblait se diriger vers la plus haute marche du podium, mais l'athlète de 27 ans s'est fait devancer par ses rivaux norvégiens et français dans les derniers instants de la course.

Le Norvégien Johannes Thingnes Boe, triomphant à la ligne d'arrivée. Photo : Reuters / KIM HONG-JI

Johannes Thingnes Boe a d'ailleurs remporté les trois dernières éditions de la Coupe du monde avant de mettre la main sur l'or olympique.

Il s'agit d'une deuxième médaille d'or pour la Norvège, favorite pour l'emporter au tableau des médailles, après celle de la fondeuse Therese Johaug en skiathlon.