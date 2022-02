Bonne entrée en matière pour Mackenzie Boyd-Clowes et Matthew Soukup en saut à ski

Les Canadiens Mackenzie Boyd-Clowes et Matthew Soukup ont tous les deux obtenu leur billet pour le premier tour du tremplin normal, samedi, en saut à ski.

Ils devaient finir parmi les 50 meilleurs des qualifications pour accéder au tour suivant.

Matthew Soukup a été le 14e à s’élancer et son saut de 75 mètres lui a conféré 52,7 points. L’Albertain de 24 ans, qui en est à ses premiers JO, a finalement pris le 47e rang.

Quelques minutes plus tard, c’était au tour du vétéran Mackenzie Boyd-Clowes de prendre place au sommet de la piste. Celui qui participe à ses quatrièmes Jeux olympiques a franchi une distance de 94,5 mètres pour récolter 97,1 points.

L’athlète de 30 ans s’est ainsi classé 17e.

Les qualifications ont été l’affaire des Norvégiens Marius Lindvik et Robert Johansson, qui pointent respectivement au 1er et au 2e rangs. Lindvik a amassé 116,7 points, tout juste devant son compatriote et ses 116,6 points.

Le premier tour sera disputé dimanche du côté des hommes. Les 30 premiers passeront ensuite en grande finale.

L’épreuve féminine aura lieu plus tard samedi. Les Canadiennes Alexandria Loutitt et Abigail Strate seront en action.