La sauteuse à ski Abigail Strate se classe 23e, Alexandria Loutitt disqualifiée

L'épreuve a été remportée par la Slovène Ursa Bogataj. Ses sauts de 108 et de 100 mètres lui ont conféré un total de 239 points sous les projecteurs du Centre national de saut à ski.

L'Allemande Katharina Althaus est montée sur la deuxième marche du podium grâce à une récolte de 236,8 points, devant la Slovène Nika Kriznar (232).

Provisoirement 26e après la première manche, Abigail Strate a ajouté 90,2 points à son cumulatif en finale pour conclure avec 161,9 points et grimper de trois échelons au classement général.

Elle n’était pas censée être la seule Canadienne en action en grande finale. Alexandria Loutitt avait reçu 75,3 points grâce à un saut de 81,5 mètres au tour préliminaire.

Elle a cependant été disqualifiée après sa descente. Les athlètes doivent respecter un certain ratio en ce qui concerne leur poids total et la longueur de leurs skis. Dans le cas de Loutitt, elle se trouvait sous la barre réglementaire par seulement 300 grammes.

Une fin précipitée pour l’Albertaine de 18 ans, qui vivait ses premiers Jeux.

Elle sera de retour lundi pour l’épreuve par équipe mixte, une nouveauté au programme olympique. Abigail Strate, Mackenzie Boyd-Clowes et Matthew Soukup se joindront à elle.

Bonne entrée en matière pour Boyd-Clowes et Soukup

Un peu plus tôt, les Canadiens Mackenzie Boyd-Clowes (17e) et Matthew Soukup (47e) ont tous les deux obtenu leur billet pour le premier tour du tremplin normal.

Ils devaient finir parmi les 50 meilleurs des qualifications pour accéder à l'étape suivante.

Matthew Soukup a été le 14e à s’élancer et a reçcu 52,7 points pour son saut de 75 mètres. L’Albertain de 24 ans a finalement pris le 47e rang.

Quelques minutes plus tard, c’était au tour du vétéran Mackenzie Boyd-Clowes de prendre place au sommet de la piste. Celui qui participe à ses quatrièmes Jeux olympiques a franchi une distance de 94,5 mètres pour récolter 97,1 points.

L’athlète de 30 ans s’est ainsi classé 17e.

Les qualifications ont été l’affaire des Norvégiens Marius Lindvik et Robert Johansson, qui pointent respectivement aux 1er et 2e rangs. Lindvik a amassé 116,7 points, tout juste devant son compatriote et ses 116,6 points.

Le premier tour sera disputé dimanche du côté des hommes. Les 30 premiers passeront ensuite en grande finale.