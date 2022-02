Mince avance du Canada face à la Finlande

Sarah Fillier, encore elle, a ouvert le pointage lors de ce deuxième match des Canadiennes au tournoi olympique de hockey féminin.

La jeune attaquante a marqué après une minute de jeu sur le tout premier tir de la rencontre. Sarah Nurse a été l’autre marqueuse.

Les Canadiennes ont bombardé le filet finlandais du début à la fin du premier engagement avec 17 tirs. Minnamari Tuominen a toutefois trompé la vigilance de la gardienne Ann-Renée Desbiens, avec un beau tir dans le haut du filet pour réduire l’écart à la fin de la période.

Les joueuses de l'équipe canadienne se rassemblent devant le filet avant leur match contre la Finlande aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Hockey Canada a annoncé avant le début de la rencontre que l’attaquante vedette Mélodie Daoust devrait revenir au jeu d’ici la fin du tournoi, malgré une blessure au haut du corps subie jeudi face à la Suisse.

Jamie Lee Rattray a pris la place de Daoust dans le deuxième trio. Ann-Renée Desbiens a obtenu un deuxième départ de suite pour le Canada.

Les Canadiennes ont affronté les Finlandaises lors des six tournois olympiques et l’ont emporté chaque fois, avec un avantage de 29-6 au chapitre des buts. Trois fois, le Canada a blanchi la Finlande : Charline Labonté l’a fait en 2006, de même que Shannon Szabados en 2010 et en 2014.