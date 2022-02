De son adolescence jusqu’au début de sa vie d’adulte, Jean-François Ménard a rêvé de devenir professeur d’éducation physique dans une école secondaire. Vers la fin du baccalauréat qu’il complétait à l’Université d’Ottawa, un stage en milieu scolaire l’a toutefois convaincu qu’il n’avait pas la vocation. Et c’est à ce moment qu’il est tombé, tel Obélix dans la potion magique, dans la psychologie sportive.

J’ai grandi à Green Valley, un petit village franco-ontarien où il n’y avait que 200 habitants. Je n’ai jamais été un athlète d’élite parce qu’il n’y avait pas de programmes de haut niveau dans ma région. Je jouais donc au hockey et au baseball comme tous les autres garçons. Et tout naturellement, j’ai toujours été très exigeant envers moi-même. Je compensais notre encadrement limité avec ma force psychologique. C’est comme ça que je trouvais une façon d’être très compétitif dans ces sports et dans tous les autres que j’ai pratiqués plus tard au cours de ma vie , raconte Ménard, qui est âgé de 39 ans.

Quand j’ai su qu’il existait une approche académique et scientifique qui explique le côté psychologique de la performance, je me suis tout de suite intéressé à cela. C’est même devenu une obsession. C’était pour moi une façon de comprendre pourquoi j’avais été comme ça durant toute mon enfance et comment ça m’avait servi.

En plus, le hasard faisait en sorte qu’au début des années 2000, le département de psychologie sportive de l’Université d’Ottawa était particulièrement renommé et avant-gardiste.

***

En 2007, après avoir complété sa maîtrise, Jean-François Ménard a entamé son doctorat. Il a toutefois soumis sa candidature auprès du Cirque du Soleil, qui cherchait un préparateur mental afin de venir en aide à ses artistes. Il a décroché le poste, et ce fut la fin de ses études.

J’avais 25 ans et c’était mon premier emploi dans ma spécialité. J’ai vécu une expérience extraordinaire là-bas. Du jour au lendemain, je suis passé d’un environnement académique à travailler dans un cirque! J’y suis resté jusqu’en 2013 et, durant cette période, j’ai travaillé avec des gens issus d’une quarantaine de nationalités différentes. Cela m’a appris d’apprendre à me débrouiller dans sept ou huit langues.

Au cours d’une même journée, je pouvais avoir sept ou huit séances de coaching. Je pouvais rencontrer une acrobate, suivie d’un cracheur de feu. Puis ensuite un clown, ou une musicienne. Les âges des artistes du Cirque du Soleil étaient aussi très diversifiés.

Jean-François Ménard a travaillé de 2007 à 2013 comme préparateur mental auprès des artistes du Cirque du Soleil. Photo : Cirque du Soleil/Matt Beard

Un grand nombre d’artistes du Cirque sont des anciens athlètes de calibre international. Ils étaient autrefois gymnastes ou trampolinistes, par exemple. Toutefois, à titre d’artistes de cirque, l’approche que Ménard devait adopter avec eux était très différente.

C’est une transition très difficile pour les athlètes qui deviennent artistes de cirque. Les gymnastes font peut-être dix compétitions par année et ils s’entraînent 300 jours. Au Cirque du Soleil, c’était complètement le contraire. C’était 450 performances par année avec deux ou trois légers entraînements par semaine. Un athlète doit chercher à offrir une performance optimale à chaque compétition tandis que l’artiste de cirque doit viser quelque chose comme 80 %. Sinon, il va se brûler parce qu’il doit participer à neuf présentations durant la semaine.

Cela dit, il subsiste beaucoup de similarités entre les olympiens et les artistes du Cirque du Soleil. Les deux sont extrêmement perfectionnistes. Ils cherchent constamment à devenir meilleurs et ils adorent leur métier , souligne-t-il.

***

En 2013, à l’âge de 30 ans, Jean-François Ménard a lancé sa propre boîte, qui porte le nom de Cambio Performance. En espagnol, cambio signifie changement.

Toute la base de ma philosophie se trouve là. Si tu n’es pas prêt à changer, oublie ça! Ça ne servira à rien qu’on travaille ensemble.

J’ai d’ailleurs la réputation de mettre les gens au défi afin qu’ils s’améliorent immédiatement. Quand je rencontre une personne pour la première fois, je lui mentionne que je ne suis pas intéressé à la voir progresser dans six mois. Je veux que ça commence dès qu’elle sortira de mon bureau , raconte-t-il.

Le judoka Antoine Valois-Fortier a été le premier client olympien de Jean-François Ménard. Photo : Getty Images / Quinn Rooney

Son premier client olympien a été le judoka Antoine Valois-Fortier. Puis la liste des athlètes de calibre mondial qui ont souhaité travailler avec lui s’est allongée. Outre les noms des olympiens mentionnés au début de cette chronique, Laurent Duvernay-Tardif et quelques joueurs de la LNH figurent parmi les athlètes qui font appel aux services de Jean-François Ménard afin d’optimiser leurs performances.

Depuis 4-5 ans, je m’occupe en moyenne d’une vingtaine d’athlètes olympiques. La plupart d’entre eux sont reconnus par B2Dix. Je me considère extrêmement chanceux de pouvoir travailler avec les meilleurs athlètes canadiens , souligne-t-il.

***

À Pékin, Jean-François Ménard accompagne huit athlètes œuvrant dans cinq disciplines différentes. Au sein du groupe, on retrouve notamment Mikaël Kingsbury (bosses), Maxence Parrot (slopestyle et grand saut), Éliot Grondin (snowboard cross) et Valérie Maltais (patinage de vitesse).

Éliot Grondin, spécialiste du snowboardcross, fait partie des clients qu'accompagne Jean-François Ménard aux Jeux de Pékin. Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Les Jeux démarrent d’ailleurs en trombe pour Ménard parce que Kingsbury, son plus illustre athlète, tentera samedi matin de défendre sa médaille d’or remportée à Pyeongchang.

Toutes disciplines confondues, Kingsbury est l’athlète canadien le plus dominant sur la planète depuis plusieurs années. Depuis sa médaille d’or de 2018, il a remporté 14 épreuves de Coupe du monde. Il respire la confiance et semble inébranlable.

J’ai commencé à travailler avec Mikaël après les Jeux de Sotchi, où il avait remporté la médaille d’argent. Il était fier de sa performance, mais en même temps, il s’était rendu compte que le moment avait été difficile à gérer et il avait ressenti qu’il avait besoin de s’outiller un peu plus. C’était brillant de sa part de le reconnaître , raconte Ménard.

J’utilise souvent la métaphore d’une table pour expliquer l’importance de la préparation mentale d’un athlète. La table a quatre pattes (les aspects physique, technique, tactique et psychologique du sport) et ces quatre pattes doivent être longues et égales.

Si la patte représentant le côté psychologique est plus courte, l’athlète peut s’asseoir du côté des trois autres pattes et performer à un haut niveau. Mais quand tu arrives dans un contexte comme les Jeux olympiques et que tout le monde est hyper préparé, le poids se transporte davantage du côté psychologique. Et pour ceux qui ne sont pas prêts, ça se met vite à chambranler.

***

Or, Mikaël Kingsbury ne chambranle pas. Depuis son arrivée à Pékin, il continue de dégager une confiance absolue. À écouter Jean-François Ménard, on comprend pourquoi.

Ça fait sept ans que nous travaillons ensemble. Avec son entraîneur Michel Hamelin, nous avons trouvé des méthodes pour arriver à un parcours et analyser la situation en focalisant sur la tâche à accomplir.

En fait, on ne parle jamais de gagner lorsqu’on discute avec Mikaël. Je me permets d’intervenir comme ça avec lui parce qu’il gagne tellement souvent que c’est devenu la norme. La première marche du podium, il ne fait que ça. Alors, nous n’avons pas à le convaincre de gagner. On doit plutôt voir comment on peut le ramener sur les détails à analyser pour que son parcours devienne plus facile.

Je n’ai jamais vu un athlète porter autant d’attention que lui à des détails. Il décortique des choses et porte attention à des détails que les autres ne voient pas et c’est ce qui explique pourquoi il gagne. Il est tellement méthodique que sa tâche est plus facile à accomplir comparativement aux autres.

Samedi matin, tous les Canadiens auront les yeux fixés sur la piste de Zhangjiakou pour voir Mikaël Kingsbury déployer son talent. Et, sans contredit, sa redoutable force mentale.